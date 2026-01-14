Acasă » Știri » Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago

Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago

De: Simona Tudorache 14/01/2026 | 18:09
Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago
Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, își încearcă în aceste zile norocul la Survivor 2026, show-ul transmis de Antena 1. Fost sportiv de performanță și kinetoterapeut, Nicu Grigore activează acum, la 38 de ani, ca Talent Manager.

Nicu Grigore și Bella Santiago s-au cunoscut în septembrie 2017, după ce Nicu a ascultat-o pe aceasta cântând și și-a luat inima în dinți să o cucerească. Un an mai târziu, a cerut-o în căsătorie și au ajuns în fața ofițerului stării civile, chiar înainte ca solista să câștige marele premiu la X Factor. În 2023 au avut parte de o nuntă de vis. Cei doi și fata Bellei, Kescielle, formează o familie frumoasă, plină de umor și energie pozitivă.

Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026

Bella susține că se regăsește în această relație, chiar dacă ea și Nicu au firi diferite. Împreună ajung la un numitor comun: „Un cuplu fericit, nebunatic și puternic”. Tot solista a recunoscut și că Nicu este omul potrivit, lângă care poate fi ea cu adevărat: „Când sunt cu tine, mă simt foarte relaxată, în largul meu”.

Cei doi au participat în trecut și la Power Couple, iar cu banii strânși acolo au demarat construcția casei lor.

„N-am terminat, din păcate, nici acum casa de care ne-am apucat. Mai avem mult de lucru înăuntru. Am terminat abia exteriorul”, a dezvăluit Bella Santiago, pentru Click.

Bella Santiago își face planuri și pentru o familie mai numeroasă. Ea mai are o fiică dintr-o altă relație.

„Îmi doresc foarte tare să terminam casa asta și să facem și un bebeluș. De fapt, eu îmi doresc doi bebeluși, doi băieței”, a mai spus cântăreața filipineză.

Bella Santiago îl apără pe Nicu Grigore după conflictul de la Survivor

La fel de cunoscut în online, dar și pe TV, Nicu Grigore vrea să-și folosească anii de sport ca reper pentru a da lovitura în competiția Survivor. Zilele trecute, acesta a avut un conflict cu Iulia de la Survivor. Bella Santiago, soția lui, i-a luat apărarea.

„Prietenii, familia știu cum e el ca om. Mi se pare că exagerează când spune că el a jignit-o pe ea. Nu a jignit-o. A zis: Ți-am făcut casă, nebuno. Nu a zis: Bă, ce nebună ești! E un fel de caterincă sau alint. Eu îl cunosc pe Nicu de 8 ani. Mi se pare că doamna e prea dură. Nicu a spus că toată echipa i-a ales pe cei mai buni să participe din nou la probă, iar ea a reproșat că s-a simțit subestimată. Mi se pare prea mult. Se acumulează foame, oboseală, dor de casă. Eu râd, m-am uitat la televizor și am râs că mi se pare prea mult să cerți pentru așa ceva”, a spus Bella.

×