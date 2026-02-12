Acasă » Bancuri » BANC | Bulă își conduce nevasta la gară

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 07:09
Este joi, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

-Unde mergi, Bulă?

-O conduc pe soţia mea la gară.

-Și de ce esti supărat?

-Dacă mă vede vesel, nu mai pleacă!!!

Alte bancuri savuroase

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:
— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?
Studentul stă, se gândește, numără pe degete…
— Cinci, domnule profesor.
Profesorul, ușor iritat:
— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?
— Patru.
— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?
— Cinci.
Profesorul, deja nervos:
— Dar de ce?!
— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

Doctorul și pacientul grijuliu

Un tip merge la doctor, foarte panicat:
— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!
Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:
— Următorul!
Tipul, indignat, se apropie mai tare:
— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!
Doctorul, calm:
— Nu văd pe nimeni.
Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:
— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!
Asistenta oftează:
— Păi… trebuia să vă faceți programare.
— Dar am făcut!
— Și?
— La telefon!
— Și v-a confirmat cineva?
— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”

×