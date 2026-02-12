BANC | Bulă își conduce nevasta la gară

Este joi, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

-Unde mergi, Bulă?

-O conduc pe soţia mea la gară.

-Și de ce esti supărat?

-Dacă mă vede vesel, nu mai pleacă!!!

Alte bancuri savuroase

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:

— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?

Studentul stă, se gândește, numără pe degete…

— Cinci, domnule profesor.

Profesorul, ușor iritat:

— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?

— Patru.

— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?

— Cinci.

Profesorul, deja nervos:

— Dar de ce?!

— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

Doctorul și pacientul grijuliu

Un tip merge la doctor, foarte panicat:

— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!

Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:

— Următorul!

Tipul, indignat, se apropie mai tare:

— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!

Doctorul, calm:

— Nu văd pe nimeni.

Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:

— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!

Asistenta oftează:

— Păi… trebuia să vă faceți programare.

— Dar am făcut!

— Și?

— La telefon!

— Și v-a confirmat cineva?

— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”

