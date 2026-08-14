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Cerasala Iacob de la Insula iubrii a născut. Primele imagini cu fetița

De: Irina Vlad 14/08/2026 | 11:16
Cerasala Iacob de la Insula iubrii a născut. Primele imagini cu fetița
Cerasela Iacob, fosta concurentă de Insula iubirii 2022/ sursă foto: social media
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Cerasela Iacob, fosta concurentă de la Insula iubiri 2022, sezonul 6, a devenit mamă pentru prima dată și a publicat primele imagini cu fetița sa. 

Cerasela Iacob a devenit cunoscută în spațiul public odată cu participarea sa la Insua iubirii, sezonul 6, din 2022, alături de Rareș, partenerul ei de la acea vreme. Fosta concurentă s-a remarcat datorită comportamentului său excentric din timpul celor 21 de zile petrecute în Thailanda. Deși au dat de înțeles că au trecut testul fidelității și au părăsit inițial emisiunea împreună, relația lor s-a încheiat definitiv la câteva luni după terminarea filmărilor.

Cerasela Iacob și Rareș, foștii iubiți și concurenți de la Insula iubirii 2022/ sursă foto: Antena 1

Cerasela Iacob de la Insula iubirii a devenit mamă pentru prima dată

După terminarea filmărilor din Thailanda, Cerasela s-a retras o perioadă din aparițiile de pe soacila media. S-a dedicat în totalitate carierei sale din domeniul resurselor umane, dar și pasiunii sale pentru drumeții și sport. După o perioadă de „doliu”, aceasta și-a refăcut complet viața sentimentală alături de un nou partener.

„Cerasela este Nico și Nico este liniștită și fericită într-o relație serioasă și sănătoasă ce a venit când nu se aștepta. Nu vreau să dau multe detalii, de data asta vreau să fie totul doar pentru mine, el și apropiați. Important este că sunt bine și stabilă emoțional, după 2 ani și jumătate.

Ne-a unit Instagramul, mai exact o pagină a unei săli de sport. Ne-a unit pasiunea noastră comună: sala. Nu are importanță timpul sau de când, ci faptul că am simțit ce nu am mai simțit de mult ”, declara fosta concurentă de la Antena 1.

În luna februarie 2026, Cerasela a dezvăluit că este însărcinată, moment care a marcat și prima apariție publică alături de partenerul său, pe care a ales până atunci să îl țină ascuns. Recent, Cerasela Iacob a devenit mamă pentru prima dată. Fosta concurentă de la Insula iubirii a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și le-a prezentat-o urmăritorilor de pe social media. Ea a încărcat mai multe fotografii cu noul membru al familiei – vezi imagini în GALERIA FOTO.

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