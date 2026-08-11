Prin ce trece Anna după ce relația cu pensionarul din MApN s-a viralizat! Blonda este asaltată de bărbați și femei

Numele Anna este tot mai intens discutat în mediul online, după ce pensionarul din MApN a riscat să primească o amendă usturătoare. Cei doi ar avea o relație extraconjugală de mai mult timp, însă abia acum s-a viralizat. Mai mult decât atât, femeia a postat un mesaj uluitor pe pagina sa de Instagram.

Anna este o ucraineancă și instructor de fitness, iar de ceva vreme trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu pensionarul din MApN. Povestea lor s-a viralizat după ce el a riscat o amendă, pentru că a scris pe Transfăgărășan numele persoanei iubite.

Deși au preferat să fie discreți, pentru a nu afla soțul ei, plecat pe front sau soția lui de acasă, CANCAN.RO a aflat detalii importante. Mai mult decât atât, femeia a făcut o postare incredibilă pe pagina sa, care sugerează că este asaltată de bărbați, dar și de femei.

Prin ce trece Anna după ce relația cu pensionarul din MApN s-a viralizat

Anna este foarte activă în mediul online. Ea postează imagini incendiare din vacanțe și nu numai. Printre cei care îi comentează adesea se numără chiar amorezul din MApN. Totuși, lucrurile s-au cam schimbat în ultimele zile, după ce relația lor a devenit virală. De curând, aceasta a scris un mesaj pe pagina sa de Instagram, în secțiunea story, care sugerează că primește mesaje de la bărbați care o doresc, dar și de la femei care sunt invidioase pe ea.

În viața mea, mulți hateri, bărbați și femei. Femeile sunt geloase. Bărbații doar mă vor, dar dacă sunt refuzați sau pierd se rezumă la tot felul de răutăți și lucruri posibile ca să mă dărâme. Dar nu toată lumea poate să trăiască cu capul sus ridicat. Amintește-ți, faptele ți se vor întoarce, pentru că suntem doar rezidenți temporari pe acest pământ, a scris ea în mediul online.

Cei doi au fost în vacanță în Croația

Recent, cei doi amorezi s-au întors din vacanța avută în Croația. Aceștia au petrecut câteva zile romantice, dar asta nu este tot. Anna s-a dus și pe Transfăgărășan pentru a vedea cu ochii ei declarația de dragoste pe care i-a făcut-o pensionarul MApN.

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Cine este, de fapt, Anna și cum l-a ”smintit” pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea „interzisă” care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan