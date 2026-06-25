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Dorian Popa și-a anulat luna de miere! Motivul care i-a schimbat complet planurile

De: Anca Chihaie 25/06/2026 | 13:58
Dorian Popa și-a anulat luna de miere! Motivul care i-a schimbat complet planurile
Dorian Popa amână luna de miere / Foto: social media
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Vara anului 2026 urma să marcheze pentru Dorian Popa și soția sa una dintre cele mai așteptate călătorii de după căsătorie. Cei doi își organizaseră din timp o vacanță specială, gândită ca o adevărată lună de miere, însă planurile au fost schimbate pe ultima sută de metri din cauza unor evenimente neașteptate care au avut un impact puternic asupra artistului.

În ultimele săptămâni, Dorian Popa a traversat o perioadă încărcată emoțional, după pierderea câinelui său, Cheluțu, animal care i-a fost alături ani la rând și care devenise cunoscut publicului prin numeroasele apariții din mediul online. Atașamentul dintre artist și patruped era bine cunoscut de fani, iar moartea acestuia a reprezentat o lovitură dificilă pentru întreaga familie.

Dorian Popa și-a anulat luna de miere!

În acest context, vacanța programată pentru sfârșitul lunii iunie nu a mai reprezentat o prioritate. Dorian și partenera sa au decis să renunțe temporar la planurile stabilite și să amâne călătoria pentru o perioadă în care vor putea să se bucure pe deplin de experiență. Decizia a fost luată de comun acord, cei doi considerând că momentul nu era potrivit pentru o escapadă de amploare.

În locul destinației pregătite inițial pentru începutul verii, cuplul a început să analizeze alte variante pentru lunile următoare. După mai multe discuții, alegerea s-a îndreptat către Statele Unite ale Americii, unde intenționează să petreacă o vacanță extinsă la începutul lunii august. Pentru soția artistului, această călătorie va reprezenta și prima experiență pe teritoriul american, ceea ce transformă excursia într-un eveniment cu o semnificație aparte.

„Deocamdată, luna de miere inițială trebuia să fie în luna iunie, în care ne aflăm acum, de pe 21 pe 28 iunie, dar am amânat-o, din motive bine știute deja. Am zis că ne păstrăm pentru o vacanță mai frumoasă, mai îndepărtată. De ce nu, una care să cuprindă și ziua mea. Ne-am hotărât să plecăm în America, la începutul lunii august, să vadă și soția mea, pentru prima dată, Statele Unite ale Americii, care sunt, din punctul meu de vedere, senzaționale”, a spus Dorian Popa pentru Click.

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