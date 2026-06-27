Dorian Popa, pus la zid după ce a criticat șoferița care s-a rătăcit cu Waze și a chemat Bolt

Dorian Popa, criticat de internauți după ce a ironizat o șoferiță care s-a pierdut în București. Recent, acesta a ajuns în atenția tuturor după ce a publicat un videoclip în care a comentat, într-o manieră ironică, situația unei tinere care s-a pierdut din cauza unor probleme apărute la aplicația de navigație Waze.

Influencerul a povestit că a observat o tânără aflată într-o stare de panică după ce aplicația pe care se baza pentru orientare nu mai funcționa. Acesta a tratat momentul cu umor și a sugerat că, în astfel de situații, există și alte variante de navigație care pot fi folosite.

Tânăra explicase într-un videoclip că a avut o zi dificilă, fiind nevoită să găsească soluții improvizate pentru a ajunge la destinație după ce aplicația de navigație nu a mai funcționat corespunzător. Potrivit acesteia, la un moment dat, a apelat la un șofer de ridesharing și l-a urmărit în trafic pentru a-și continua drumul.

„Am văzut o domnișoară care plângea sărăcuța de mama focului că nu i-a mers Waze.”, a spus Dorian Popa izbucnind în râs. „Cred că Waze-ul a avut ceva azi. Doamne, ce zi am avut. Sunt la volan și mă iau după domnul cu Boltul. Dragul de el, să îi dea bunuțul 1000 de ani.”, este clipul publicat de tânără. „Și a trebuit să cheme un Uber ca să meargă mai departe. Băi când nu merge Waze, încercați Google Maps.”, a continuat Dorian Popa.

Cum au reacționat fanii

După publicarea reacției lui Dorian Popa, numeroși urmăritori au criticat tonul folosit de influencer și au considerat că situația nu era una amuzantă. Mulți dintre aceștia au arătat compasiune față de șoferiță, explicând că o astfel de experiență poate fi stresantă, mai ales pentru persoanele aflate la început de drum sau pentru cei care nu sunt obișnuiți cu traficul aglomerat din Capitală.

Mai mulți internauți au subliniat că traficul din București poate pune probleme chiar și șoferilor cu experiență, iar o defecțiune a aplicației de navigație poate crea momente de confuzie și panică.

„Ce Doamne iartă-mă e atât de amuzant, poate e începătoare sa panicat, perfecților zici ca nu ați fost toți începători!”, „Nu mi se pare de râs sincer.”, „Ce e așa amuzant? S-a panicat săraca.”, „Daca este in trafic de București având treaba prin centru sau ceva de genul, ea venind din provincie unde se conduce mai ok se poate să se fi panicat fata la ce trafic execrabil este prin București”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de internauți.

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