Ritualul Lidiei Fecioru ca să atragă banii în viața ei. Ce trebuie să ții în portofel

Mulți sunt cei care visează la abundență financiară și la mai mult noroc când vine vorba despre bani. Pentru aceștia, Lidia Fecioru a dezvăluit câteva „trucuri” care atrag banii ca un magnet. Potrivit specialistei, detaliile mici fac diferența. Ce trebuie să ții mereu în portofel pentru a avea noroc la bani și buzunarele pline?

Potrivit Lidiei Fecioru, energia banilor poate fi influențată inclusiv de obiceiurile pe care le avem zilnic. De la culoarea portofelului și până la micile sume de bani păstrate în casă, toate ar avea un rol important în atragerea prosperității. Specialista spune că există câteva reguli simple, pe care dacă le urmăm pot stimula norocul financiar și țin la depărtare blocajele legate de bani.

Ce trebuie să ții în portofel pentru a atrage banii

Pentru a ne asigura prosperitatea financiară, Lidia Fecioru spune că trebuie să urmăm o regulă simplă. Portofelul nu trebuie să stea niciodată gol. Astfel, specialista are grijă ca în fiecare portofel sau geantă să aibă mereu o sumă de bani, indiferent cât de mică.

De asemenea, Lidia Fecioru mai spune că în portofel trebuie să ținem mereu o frunză de dafin. Acestea sunt considerate un simbol al prosperității și atrag banii ca un magnet.

„Am făcut ritualul ăsta de a pune de fiecare dată un leu în portofelul ăla și au început să-mi vină bani în toate portofelele pe care le avem acasă. Important este să nu-l ținem gol. Fiecare geantă pe care o avem acasă trebuie să aibă acolo un cinci lei lăsat în ea. Să nu fie goale. Nimic gol. Să punem în toate câte o frunză de dafin. Putem să nu scriem pe cele pe care nu le purtăm sumă, dar frunza de dafin trebuie să fie în fiecare portofel”, a explicat bioenergoterapeutul.

Mai mult, Lidia Fecioru spune că și culoarea portofelului joacă un rol important. Potrivit acesteia, verdele este asociat cu prosperitatea și funcționează ca un adevărat magnet pentru bani. Bioenergoterapeutul recomandă chiar folosirea a două portofele: unul purtat zilnic și altul ținut acasă, special pentru economii.

„Verdele este un atrăgător de bani. Trebuie să avem două portofele. Pe unul pe care îl purtăm cu noi și unul pe care îl ținem acasă. Deci eu pot să port unul roșu, dar cel de casă îl am verde în care eu de fiecare dată, când am niște bănuți, pun în el. Economia”, a mai explicat Lidia Fecioru.

