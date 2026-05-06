Acasă » Știri » A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul după 12 ore

A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul după 12 ore

De: Paul Hangerli 06/05/2026 | 06:30
A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul după 12 ore
Copil uitat în mașina încuiată, sursa-colaj CANCAN.RO

Un caz cutremurător zguduie Mexicul: un copil de doar trei ani a murit după ce a fost uitat într-o mașină încinsă mai bine de 12 ore. Autoritățile au deschis o anchetă, iar localnicii cer explicații și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Un băiețel de trei ani a murit în Mexic după ce mama lui l-a lăsat încuiat într-o mașină fierbinte, în timp ce ar fi mers la o petrecere.

Copil găsit fără viață într-o mașină încinsă

Micul Vicente a fost găsit fără viață sâmbătă, în mașina mamei sale, care era parcată în fața unei locuințe din Mexicali, capitala sufocant de caldă a statului Baja California, situată în nord-vestul Mexicului, la granița cu Statele Unite. Copilul era încă prins în scaunul auto, încins de căldură.

Se pare că Vicente a murit din cauza insolației, după ce a fost uitat în scaunul său din mașină de către mamă, care s-ar fi întors acasă de la o petrecere în timpul nopții și apoi a adormit, în timp ce temperaturile au crescut a doua zi.

Poliția a fost chemată pe strada Capellania, în cartierul La Rioja Residencial din Mexicali, în jurul orei 13:30, după ce o femeie a dat alarma, anunțând că un copil a fost găsit încuiat într-un vehicul.

Ofițerii au ajuns la fața locului și au găsit o femeie care îl ținea pe Vicente în brațe, spunând că micuțul nu mai reacționează. Pompierii și paramedicii au confirmat decesul copilului.

Concluziile medicilor legiști

Medicii legiști au stabilit că băiețelul a murit din cauza insolației, după ce a petrecut mai mult de 12 ore închis în mașină.

Autopsia nu a evidențiat urme de violență, însă pe corpul copilului au fost descoperite arsuri pe brațe, antebrațe și coapse, provocate de suprafețele încinse și aerul extrem de fierbinte din interior. Vicente avea o dezvoltare normală pentru vârsta sa.

Potrivit anchetei, mama copilului l-a lăsat în scaunul auto după ce s-a întors acasă târziu, vineri noaptea, de la o petrecere.

Aceasta ar fi declarat că a participat la un eveniment împreună cu copilul și a ajuns acasă înainte de miezul nopții, însă ulterior a intrat în locuință și l-a uitat în mașină până a doua zi.

Trupul copilului a fost descoperit în jurul prânzului, iar anchetatorii cred că decesul s-a produs între orele 9:00 și 10:00 dimineața.

Temperaturi extreme și un pericol ignorat

Temperaturile din Mexicali au depășit 34°C în ziua tragediei. Specialiștii avertizează că interiorul unei mașini închise se poate transforma rapid într-un spațiu mortal, chiar dacă temperaturile exterioare sunt mai scăzute pe timpul nopții.

Procurorii din Baja California au deschis o anchetă, iar localnicii cer ca moartea copilului să fie tratată ca un posibil caz de neglijență.

Cazul readuce în atenție pericolul real al lăsării copiilor nesupravegheați în mașini. O simplă neatenție poate avea consecințe fatale, mai ales în condiții de temperaturi ridicate.

CITEȘTE ȘI: O nouă tragedie în ultimele 24 de ore: un copil de 1 an și 4 luni din Dolj a murit după ce a căzut într-o piscină

Doliu în lumea sportului american. Cel mai longeviv comentator radio al unei echipe de baseball a decedat la 87 de ani.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac
Știri
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său…
Ritualul Lidiei Fecioru ca să atragă banii în viața ei. Ce trebuie să ții în portofel
Știri
Ritualul Lidiei Fecioru ca să atragă banii în viața ei. Ce trebuie să ții în portofel
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac
Ritualul Lidiei Fecioru ca să atragă banii în viața ei. Ce trebuie să ții în portofel
Ritualul Lidiei Fecioru ca să atragă banii în viața ei. Ce trebuie să ții în portofel
Primele victime ale scumpirii kerosenului. O importantă companie aeriană anunță că anulează toate ...
Primele victime ale scumpirii kerosenului. O importantă companie aeriană anunță că anulează toate zborurile și își închide toate operațiunile
Horoscop chinezesc azi, 6 mai 2026. Nativii care au mână de aur la bursă, loto și orice investiție ...
Horoscop chinezesc azi, 6 mai 2026. Nativii care au mână de aur la bursă, loto și orice investiție aleg să facă
Fizz a trecut de la bijuteriile pe 4 roți la trotinetă! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa pe “șeful ...
Fizz a trecut de la bijuteriile pe 4 roți la trotinetă! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa pe “șeful aroganțelor”
De ce alegem fast-food-ul chiar dacă știm că ne face rău? Răspunsul Mihaelei Bilic
De ce alegem fast-food-ul chiar dacă știm că ne face rău? Răspunsul Mihaelei Bilic
Vezi toate știrile