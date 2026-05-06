A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul după 12 ore

Un caz cutremurător zguduie Mexicul: un copil de doar trei ani a murit după ce a fost uitat într-o mașină încinsă mai bine de 12 ore. Autoritățile au deschis o anchetă, iar localnicii cer explicații și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Un băiețel de trei ani a murit în Mexic după ce mama lui l-a lăsat încuiat într-o mașină fierbinte, în timp ce ar fi mers la o petrecere.

Copil găsit fără viață într-o mașină încinsă

Micul Vicente a fost găsit fără viață sâmbătă, în mașina mamei sale, care era parcată în fața unei locuințe din Mexicali, capitala sufocant de caldă a statului Baja California, situată în nord-vestul Mexicului, la granița cu Statele Unite. Copilul era încă prins în scaunul auto, încins de căldură.

Se pare că Vicente a murit din cauza insolației, după ce a fost uitat în scaunul său din mașină de către mamă, care s-ar fi întors acasă de la o petrecere în timpul nopții și apoi a adormit, în timp ce temperaturile au crescut a doua zi.

Poliția a fost chemată pe strada Capellania, în cartierul La Rioja Residencial din Mexicali, în jurul orei 13:30, după ce o femeie a dat alarma, anunțând că un copil a fost găsit încuiat într-un vehicul.

Ofițerii au ajuns la fața locului și au găsit o femeie care îl ținea pe Vicente în brațe, spunând că micuțul nu mai reacționează. Pompierii și paramedicii au confirmat decesul copilului.

Concluziile medicilor legiști

Medicii legiști au stabilit că băiețelul a murit din cauza insolației, după ce a petrecut mai mult de 12 ore închis în mașină.

Autopsia nu a evidențiat urme de violență, însă pe corpul copilului au fost descoperite arsuri pe brațe, antebrațe și coapse, provocate de suprafețele încinse și aerul extrem de fierbinte din interior. Vicente avea o dezvoltare normală pentru vârsta sa.

Potrivit anchetei, mama copilului l-a lăsat în scaunul auto după ce s-a întors acasă târziu, vineri noaptea, de la o petrecere.

Aceasta ar fi declarat că a participat la un eveniment împreună cu copilul și a ajuns acasă înainte de miezul nopții, însă ulterior a intrat în locuință și l-a uitat în mașină până a doua zi.

Trupul copilului a fost descoperit în jurul prânzului, iar anchetatorii cred că decesul s-a produs între orele 9:00 și 10:00 dimineața.

Temperaturi extreme și un pericol ignorat

Temperaturile din Mexicali au depășit 34°C în ziua tragediei. Specialiștii avertizează că interiorul unei mașini închise se poate transforma rapid într-un spațiu mortal, chiar dacă temperaturile exterioare sunt mai scăzute pe timpul nopții.

Procurorii din Baja California au deschis o anchetă, iar localnicii cer ca moartea copilului să fie tratată ca un posibil caz de neglijență.

Cazul readuce în atenție pericolul real al lăsării copiilor nesupravegheați în mașini. O simplă neatenție poate avea consecințe fatale, mai ales în condiții de temperaturi ridicate.

CITEȘTE ȘI: O nouă tragedie în ultimele 24 de ore: un copil de 1 an și 4 luni din Dolj a murit după ce a căzut într-o piscină

Doliu în lumea sportului american. Cel mai longeviv comentator radio al unei echipe de baseball a decedat la 87 de ani.