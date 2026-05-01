Criză majoră în Europa. Aeroporturile regionale, în pericol de închidere din cauza lipsei de combustibil

De: Daniel Matei 01/05/2026 | 06:10
Aeroporturile regionale din Europa se confruntă cu o amenințare fără precedent, pe fondul crizei de combustibil pentru avioane declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit unei analize publicate de Euronews, aceste aeroporturi sunt cele mai vulnerabile și riscă să fie grav afectate în lunile următoare. Creșterea accelerată a prețurilor la kerosen, cauzată în principal de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, a dus la scumpiri semnificative și la reducerea numărului de zboruri. Prețul combustibilului a depășit recent 1.800 de dolari pe tonă, ceea ce pune o presiune uriașă pe companiile aeriene și pe infrastructura aeroportuară.

Organizația Airports Council International Europe avertizează că situația reprezintă o „amenințare existențială” pentru aeroporturile regionale. Acestea sunt deja într-o poziție fragilă după pandemie, cu un trafic de pasageri care rămâne cu peste 30% sub nivelul din 2019.

Criza carburanților, un pericol pentru multe aeroporturi mici și medii

Problema este amplificată de modelul economic al acestor aeroporturi. Rutele operate de aici sunt mai sensibile la creșterea prețurilor, iar companiile aeriene tind să le elimine primele atunci când reduc costurile. Decizia recentă a unor operatori de a închide sau reduce operațiunile regionale confirmă această tendință.

În paralel, Europa se confruntă cu o dependență majoră de importurile de combustibil din Orientul Mijlociu, iar întreruperile de aprovizionare au alimentat temerile privind o posibilă criză de proporții în plin sezon de vară.

Pe lângă costurile ridicate, aeroporturile regionale sunt afectate și de alte presiuni, precum introducerea sistemului de control la frontieră Entry/Exit System, care ar putea genera întârzieri și blocaje operaționale în sezonul turistic.

Cu toate acestea, reprezentanții industriei subliniază că aceste aeroporturi joacă un rol esențial în economia europeană, asigurând aproximativ 35% din conectivitatea aeriană a continentului și contribuind la dezvoltarea regională.

Wizz Air testează internetul la bordul aeronavelor. Ce planuri are compania

Războiul din Iran scumpește biletele de avion. Cât ar putea plăti fiecare pasager în plus

