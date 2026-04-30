Wizz Air testează internetul la bordul aeronavelor. Ce planuri are compania

De: Daniel Matei 30/04/2026 | 06:10
Compania aeriană Wizz Air a început să testeze introducerea internetului la bord, însă avertizează că orice investiție trebuie să rămână compatibilă cu modelul său de business low-cost.

Potrivit mai multor surse internaționale din industria aviației, operatorul desfășoară un program pilot de aproximativ șase luni, în cadrul căruia testează diferite soluții de conectivitate pe anumite aeronave. Nu este vorba, cel puțin pentru moment, despre Wi-Fi complet, similar celui oferit de companiile aeriene premium, ci despre o variantă optimizată pentru costuri reduse, potrivit businesstravelnewseurope.com.

Sistemul testat de Wizz Air se bazează pe tehnologii de conectivitate cu consum redus de date, inclusiv soluții prin satelit. Acestea ar permite funcții de bază precum trimiterea de mesaje, acces la informații despre zbor în timp real și servicii digitale la bord, inclusiv comenzi și plăți.

Scopul nu este neapărat oferirea unui internet rapid pentru streaming, ci dezvoltarea unui ecosistem digital eficient, care să îmbunătățească experiența pasagerilor fără a crește semnificativ costurile operaționale.

„În acest moment, testăm aceste soluții într-un mod limitat. Cred că sunt doar cinci aeronave care au conectivitate la bord. Explorăm opțiuni mai extinse de conectivitate”, a declarat Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air.

Reprezentanții Wizz Air sunt precauți momentan

Reprezentanții companiei subliniază că introducerea internetului în avion este analizată atent, deoarece astfel de tehnologii implică investiții mari și costuri suplimentare de întreținere. Pentru un operator low-cost, unde prețul biletului este esențial, orice cheltuială trebuie justificată clar.

Din acest motiv, Wizz Air testează soluții „scalabile”, care pot fi implementate treptat și adaptate în funcție de cererea pasagerilor.

„Trebuie să facem aceste lucruri într-un mod low-cost. Nu putem avea creșteri dramatice de preț, fie din cauza investițiilor tehnologice, fie din cauza creșterii consumului de combustibil sau a rezistenței aerodinamice”, a explicat Ian Malin.

Dacă testele se dovedesc eficiente, compania ar putea extinde serviciile de conectivitate pe mai multe aeronave în viitor. Totuși, o decizie finală va depinde de costuri, performanță și impactul asupra modelului de afaceri.

