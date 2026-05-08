Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”

Campionul la dans sportiv Rareș Cojoc traversează una dintre cele mai complicate perioade din viața sa personală și profesională, după separarea de Andreea Popescu, femeia alături de care a format timp de mai mulți ani un cuplu atât pe scenă, cât și în afara ei. După luni întregi în care a preferat discreția și a evitat să vorbească despre motivele rupturii, sportivul a decis să facă lumină asupra schimbărilor majore prin care a trecut în ultimii ani și asupra legăturii pe care o are în prezent cu noua sa parteneră de dans, Andreea Matei.

Dansatorul a explicat că relația profesională dintre el și Andreea Matei s-a construit treptat, într-un moment în care el se îndepărtase de lumea competițiilor și nu mai era convins că își va continua cariera. Reîntoarcerea în sala de antrenament avea să îi schimbe însă complet direcția, iar colaborarea cu tânăra dansatoare s-a dovedit rapid una extrem de eficientă. Cei doi au descoperit că au o compatibilitate rar întâlnită în dansul sportiv, unde sincronizarea și conexiunea dintre parteneri sunt esențiale.

Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans

De-a lungul timpului au apărut numeroase speculații legate de apropierea dintre cei doi, mai ales pentru că Andreea Matei îl cunoștea pe Rareș Cojoc încă din perioada adolescenței. Actuala lui parteneră i-a fost elevă într-un club de dans din București, acolo unde sportivul preda după ce se mutase în Capitală. Diferența de vârstă dintre ei și faptul că au evoluat ani la rând în același mediu au alimentat curiozitatea publicului, însă relația lor a rămas concentrată în principal pe performanță și pe dezvoltarea profesională.

În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de dans sportiv din România. Relația lor profesională se bazează pe încredere reciprocă și pe o comunicare constantă, aspecte considerate fundamentale într-un sport în care fiecare mișcare trebuie executată în perfectă armonie.

Rareș Cojoc: „Ne potrivim foarte bine”

Rareș Cojoc: Eu cu Andreea ne-am întâlnit în sala de dans și la începutam vrut doar să dansăm împreună, eu aveam o perioadă în care renunțasem la cariera mea și ne-am dat seama că ne potrivim foarte bine. Ea și din punct de vedere fizic e asemănătoare cu fosta mea parteneră din Polonia. Sunt foarte multe avantaje datorită faptului că locuiește în România. Reporter: Practic ați crescut împreună, e ca o soră mai mică, am putea spune așa? La un moment dat ai și antrenat-o? Rareș Cojoc: Da, eu sunt născut în 1989, ea în 1996, e o diferență de 7 ani între noi. Când m-am mutat în București am început să predau la un club, iar ea mi-a fost una dintre eleve. Acum ne completăm, eu mereu o întreb ce simte, ea mă întreabă ce simt, pentru că sunt două corpuri care trebuie să danseze în perfectă armonie, împreună. Ne bazăm pe ce simte celălalt partener.

Rareș Cojoc a lăsat să se înțeleagă că experiențele dificile din viața personală l-au schimbat profund. După divorț, dansatorul a trecut printr-o perioadă extrem de complicată din punct de vedere emoțional și a recunoscut că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a depăși momentele de cumpănă. Campionul a apelat la terapie pentru a reuși să își regăsească echilibrul și să poată merge mai departe atât pe plan personal, cât și profesional.

