Acasă » Știri » Cum arată „Donald Trump”, bivolul de 700 kg din Bangladesh care seamănă cu președintele Americii. Sute de oameni merg zilnic să îl vadă

Cum arată „Donald Trump”, bivolul de 700 kg din Bangladesh care seamănă cu președintele Americii. Sute de oameni merg zilnic să îl vadă

De: Daniel Matei 21/05/2026 | 15:12
Cum arată „Donald Trump”, bivolul de 700 kg din Bangladesh care seamănă cu președintele Americii. Sute de oameni merg zilnic să îl vadă
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un bivol albinos de aproximativ 700 de kilograme din Bangladesh a devenit o adevărată senzație pe internet și atracție locală, după ce a fost supranumit „Donald Trump” datorită aspectului său neobișnuit și a „coafurii” aurii, care amintește de președintele american.

Animalul se află într-o fermă din Narayanganj, o zonă situată în apropierea capitalei Dhaka, și atrage zilnic sute de vizitatori curioși, care vin să îl vadă și să facă fotografii, mai ales în contextul apropierii sărbătorii musulmane Eid al-Adha, când animalele sunt adesea pregătite pentru sacrificiu, potrivit Economic Times.

Cum arată bivolul care seamană cu Donald Trump

Potrivit proprietarului, Ziauddin Mridha, numele a apărut inițial ca o glumă în familie, după ce fratele său a observat că blana aurie din zona capului seamănă cu celebra coafură a lui Donald Trump. În scurt timp, comparația s-a răspândit pe rețelele sociale, iar bivolul a devenit viral.

„Fratele meu mai mic i-a dat în glumă numele Donald Trump după ce a văzut părul de pe capul lui”, a spus acesta.

Bivolul „Donald Trump” e un exemplar rar

„Donald Trump” nu este doar un animal de mari dimensiuni, ci și unul rar. Specialiștii locali explică faptul că nuanța alb-rozalie este cauzată de lipsa pigmentului, o caracteristică specifică unor exemplare de bivoli albinoși extrem de puțin întâlnite în regiune.

Ferma unde este crescut animalul a devenit un punct de atracție neoficial, cu vizitatori care vin din zone îndepărtate pentru a-l vedea. Mulți dintre ei spun că au crezut că este o exagerare pe internet, dar realitatea i-a surprins.

„Am văzut poze online, dar nu am crezut. Când am venit aici, chiar seamănă cu Trump”, a declarat un vizitator pentru presa locală.

Proprietarul fermei a precizat că animalul este îngrijit atent, are o dietă specială și este considerat blând, în ciuda dimensiunii sale impresionante. Totuși, popularitatea sa a crescut atât de mult încât a devenit o adevărată „vedetă” locală, cu vizite constante și atenție masivă pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump vrea un scut antirachetă de 1.200 de miliarde de dolari. De ce „Golden Dome” este doar un „vis frumos”

Țara pe care Donald Trump „ia serios în considerare” să o transforme în cel de-al 51-lea stat american. Guvernul ei respinge vehement ideea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă. TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în Germania
Știri
Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă. TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în Germania
Pepe, declarații emoționante după ce a devenit tată din nou. Cum se simte artistul
Știri
Pepe, declarații emoționante după ce a devenit tată din nou. Cum se simte artistul
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Mediafax
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte...
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor cetățeni
Gandul.ro
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără, ci între cei care știu sau nu să lucreze cu AI
Adevarul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Click.ro
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor cetățeni
Gandul.ro
Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor cetățeni
ULTIMA ORĂ
Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă. TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în ...
Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă. TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în Germania
Pepe, declarații emoționante după ce a devenit tată din nou. Cum se simte artistul
Pepe, declarații emoționante după ce a devenit tată din nou. Cum se simte artistul
Alina EX- Desafio vorbește despre relația cu Steve Ant. Cum l-a cunoscut pe fostul iubit al Ramonei ...
Alina EX- Desafio vorbește despre relația cu Steve Ant. Cum l-a cunoscut pe fostul iubit al Ramonei Olaru: „Mi-a fost alături în perioada asta dificilă”
Reacția lui Tzancă Uraganu la verdictul lui Mario Iorgulescu: „Merită minim 15 ani!”
Reacția lui Tzancă Uraganu la verdictul lui Mario Iorgulescu: „Merită minim 15 ani!”
Gafă de proporții. Un post britanic de radio a anunțat moartea Regelui Charles, care se află în ...
Gafă de proporții. Un post britanic de radio a anunțat moartea Regelui Charles, care se află în Irlanda de Nord și este teafăr
Divorțul care a schimbat-o pe Ana Odagiu. Vedeta a recunoscut prin ce a trecut
Divorțul care a schimbat-o pe Ana Odagiu. Vedeta a recunoscut prin ce a trecut
Vezi toate știrile