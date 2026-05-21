Cum arată „Donald Trump”, bivolul de 700 kg din Bangladesh care seamănă cu președintele Americii. Sute de oameni merg zilnic să îl vadă

Un bivol albinos de aproximativ 700 de kilograme din Bangladesh a devenit o adevărată senzație pe internet și atracție locală, după ce a fost supranumit „Donald Trump” datorită aspectului său neobișnuit și a „coafurii” aurii, care amintește de președintele american.

Animalul se află într-o fermă din Narayanganj, o zonă situată în apropierea capitalei Dhaka, și atrage zilnic sute de vizitatori curioși, care vin să îl vadă și să facă fotografii, mai ales în contextul apropierii sărbătorii musulmane Eid al-Adha, când animalele sunt adesea pregătite pentru sacrificiu, potrivit Economic Times.

Cum arată bivolul care seamană cu Donald Trump

Potrivit proprietarului, Ziauddin Mridha, numele a apărut inițial ca o glumă în familie, după ce fratele său a observat că blana aurie din zona capului seamănă cu celebra coafură a lui Donald Trump. În scurt timp, comparația s-a răspândit pe rețelele sociale, iar bivolul a devenit viral.

„Fratele meu mai mic i-a dat în glumă numele Donald Trump după ce a văzut părul de pe capul lui”, a spus acesta.

A buffalo in Bangladesh has gone viral ahead of Eid al-Adha after being nicknamed “Donald Trump” due to its unusual resemblance to the US President. Weighing around 700kg, the buffalo was raised on a local farm in Narayanganj. It was fed a nutritious diet consisting of corn,… pic.twitter.com/VpdCrUFa2J — • (@Alhamdhulillaah) May 11, 2026

Bivolul „Donald Trump” e un exemplar rar

„Donald Trump” nu este doar un animal de mari dimensiuni, ci și unul rar. Specialiștii locali explică faptul că nuanța alb-rozalie este cauzată de lipsa pigmentului, o caracteristică specifică unor exemplare de bivoli albinoși extrem de puțin întâlnite în regiune.

Ferma unde este crescut animalul a devenit un punct de atracție neoficial, cu vizitatori care vin din zone îndepărtate pentru a-l vedea. Mulți dintre ei spun că au crezut că este o exagerare pe internet, dar realitatea i-a surprins.

„Am văzut poze online, dar nu am crezut. Când am venit aici, chiar seamănă cu Trump”, a declarat un vizitator pentru presa locală.

Proprietarul fermei a precizat că animalul este îngrijit atent, are o dietă specială și este considerat blând, în ciuda dimensiunii sale impresionante. Totuși, popularitatea sa a crescut atât de mult încât a devenit o adevărată „vedetă” locală, cu vizite constante și atenție masivă pe rețelele sociale.

A 700-kg albino water buffalo named „Donald Trump” is drawing massive crowds at Rabeya Agro Farm in Narayanganj, Bangladesh ahead of Eid-ul-Adha. The farm owner reveals the buffalo was named after the former U.S. President due to its unique pinkish skin tone and distinctive… pic.twitter.com/bT1FZnShD1 — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ) May 13, 2026

