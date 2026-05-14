Companiile de transport plătesc până la 3.500 de euro pentru șoferi filipinezi. 600 de noi angajați sunt așteptați în țară

De: David Ioan 14/05/2026 | 14:57
Companiile de transport plătesc până la 3.500 de euro pentru șoferi filipinezi. 600 de noi angajați sunt așteptați în țară. Foto: Facebook
România se confruntă cu un deficit sever de aproximativ 70.000 de șoferi profesioniști, potrivit firmelor de recrutare de personal străin. Companiile din transport încearcă să acopere rapid lipsa de forță de muncă, iar soluția tot mai des folosită este aducerea de șoferi din afara Uniunii Europene.

Agențiile specializate estimează că în perioada următoare vor ajunge în România circa 600 de șoferi filipinezi, pregătiți să lucreze în transportul internațional. Costurile suportate de angajatori pentru fiecare candidat sunt ridicate, variind între 1.500 și 3.500 de euro, la care se adaugă taxele obligatorii, transportul și integrarea inițială. Aceste sume depind de volumul recrutării și de complexitatea dosarelor.

Companiile de transport plătesc până la 3.500 de euro pentru șoferi filipinezi

Guvernul a aprobat pentru anul 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii, în încercarea de a acoperi lipsurile din mai multe domenii economice. În transporturi, presiunea este amplificată de migrarea șoferilor români către state vest-europene, unde salariile și condițiile de lucru sunt mai avantajoase.

Reprezentanții companiei Work from Asia descriu procesul de selecție drept unul foarte strict. Într-un anunț publicat după o nouă sesiune de recrutare în Filipine, compania a transmis:

„O nouă sesiune de recrutare s-a încheiat. Sute de șoferi de TIR intervievați, sute de dosare analizate în detaliu, probe practice la volan și ore întregi de verificări, pentru că asta înseamnă să faci recrutare serioasă”.

Compania subliniază că evaluarea candidaților nu se limitează la verificarea documentelor, ci include teste practice și analiza detaliată a experienței profesionale.

„Diferența dintre un șofer disponibil și un șofer potrivit pentru clientul nostru din România se vede exact în momentele astea, când stai față în față cu candidatul, îl testezi în trafic real și îi verifici fiecare document, fiecare referință, fiecare kilometru din experiența lui”.

600 de noi angajați sunt așteptați în țară

Agenția afirmă că urmărește atent compatibilitatea dintre cerințele transportatorilor români și profilul candidaților selectați.

„Compatibilitatea dintre ce caută clientul și ce oferă candidatul nu este niciodată lăsată la voia întâmplării. Înțelegem nevoile fiecărei companii de transport și selectăm exclusiv șoferii care le îndeplinesc: ca experiență, ca documente și ca profil uman”.

Directorul general al Work from Asia, Yosef Gavriel Peisakh, a declarat pentru Adevărul că șoferii filipinezi sunt apreciați pentru stabilitatea lor și pentru experiența acumulată în transportul internațional.

„Filipinezii vin cu ceva ce este greu de găsit în piața actuală: experiență internațională reală, disciplină și disponibilitate pentru muncă pe termen lung. Pentru o companie de transport care are nevoie de stabilitate operațională, nu doar de completarea rapidă a unui post, profilul candidatului filipinez este extrem de valoros”.

Procesul complet de recrutare și integrare durează între 6 și 7 luni, de la identificarea candidatului până la sosirea acestuia în România. În același timp, cererea pentru șoferi din Asia continuă să crească.

Dacă în 2024 erau menționați aproximativ 3.000 de șoferi filipinezi recrutați pentru România, companiile estimează o creștere a numărului în 2026. La finalul anului 2024, în România lucrau legal peste 140.000 de angajați din afara Uniunii Europene.

