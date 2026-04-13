Dispar pinguinii imperiali? Avertismentul alarmant al experților: Antarctica se schimbă dramatic

De: Paul Hangerli 13/04/2026 | 07:20
Pinguinii imperiali pe cale de dispariție, sursa-envato.com

Problema schimbărilor climatice lovește tot mai dur ecosistemele polare. Potrivit publicației Daily Sabah, pinguinii imperiali, adevărate simboluri ale Antarcticii, au fost reclasificați oficial ca specie pe cale de dispariție, pe fondul reducerii dramatice a gheții marine de care depind pentru supraviețuire.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) a anunțat schimbarea statutului de la „aproape amenințat” la „pe cale de dispariție”, subliniind presiunea uriașă pe care încălzirea globală o exercită asupra speciilor dependente de gheață.

Pinguinii imperiali au nevoie de platforme stabile de gheață marină pentru a trăi, a vâna și a se reproduce. Însă creșterea temperaturilor, cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră, determină topirea mai rapidă a gheții și destabilizarea habitatului lor.

Potrivit estimărilor IUCN, populația de pinguini imperiali ar putea scădea la jumătate până în anii 2080. „Am concluzionat că schimbările climatice provocate de activitatea umană reprezintă cea mai mare amenințare pentru pinguinii imperiali”, a declarat Philip Trathan, expert implicat în evaluare.

Clasificarea actuală îi plasează la doar două niveluri distanță de dispariția din sălbăticie – un scenariu în care specia ar supraviețui doar în captivitate.

O specie dependentă de gheață

Pinguinii imperiali sunt cei mai mari și mai grei dintre pinguini, recunoscuți după dungile aurii-portocalii de pe gât. Ei au devenit un simbol al luptei pentru supraviețuire în condițiile extreme ale Antarcticii.

Se reproduc iarna, pe gheața marină, iar masculii sunt cei care clocesc ouăle, ținându-le pe labe pentru a le proteja de frig. Gheața oferă și un spațiu esențial pentru pui, până când aceștia dezvoltă un penaj impermeabil.

Problema este că acest echilibru fragil se destramă. Gheața marină, care în mod normal se extinde iarna și se retrage vara, începe acum să dispară mai devreme primăvara și să devină tot mai instabilă.

Începând din 2016, nivelurile gheții marine au atins minime record. Imaginile din satelit arată că aproximativ 20.000 de adulți – circa 10% din populație – au dispărut între 2009 și 2018.

„Această specie este strâns legată de gheața marină. Fără ea, îi va fi extrem de dificil să supraviețuiască”, a explicat Christophe Barbraud, cercetător la CNRS.

Un semnal de alarmă global

Situația nu afectează doar pinguinii. Foca antarctică cu blană a fost și ea reclasificată ca specie pe cale de dispariție, după ce populația a scăzut cu peste 50% din 1999 până în prezent. Cauza principală o reprezintă tot schimbările climatice, care împing krilul – principala lor sursă de hrană – spre ape mai adânci și mai reci.

În plus, foca-elefant sudică a fost retrogradată la statutul de specie vulnerabilă, din cauza unui agent patogen mortal care a provocat scăderi semnificative ale populației. Experții avertizează că viitorul acestor specii depinde în mod direct de acțiunile umane.

„Soarta acestor păsări magnifice este în mâinile noastre”, a declarat Rod Downie, reprezentant WWF. „Dacă nu acționăm acum, aceste simboluri ale ghețurilor ar putea aluneca spre dispariție până la sfârșitul acestui secol.”

Declinul pinguinilor imperiali reprezintă atât o problemă de biodiversitate, cât și un indicator clar al impactului accelerat al schimbărilor climatice asupra planetei.

