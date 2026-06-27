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Zodia care va conduce universul în a doua jumătate a anului 2026. Mihai Voropchievici îi ridică în slăvi pe acești nativi

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 15:49
Zodia care va conduce universul în a doua jumătate a anului 2026. Mihai Voropchievici îi ridică în slăvi pe acești nativi
Zodia care va conduce universul în a doua jumătate a anului 2026. Mihai Voropchievici îi ridică în slăvi pe acești nativi
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Celebrul maestru al runelor, Mihai Voropchievici, a zguduit din temelii lumea astrologiei după ce a aruncat pe masă pietrele sacre! Mesajele venite de la divinitate pentru perioada iunie – decembrie 2026 sunt de-a dreptul halucinante. O singură zodie va pune mâna pe sceptrul puterii absolute și va domina întreg Universul în următoarele luni.

Universul își schimbă polii de putere, iar secretele runelor străvechi au fost scoase la lumină pentru a doua jumătate a acestui an. Cunoscutul numerolog a analizat cu atenție semnele mistice și avertizează că ne așteaptă o perioadă plină de transformări radicale și oportunități uriașe, unde trecutul se șterge cu buretele.

„Dragii mei, runele nu mint niciodată. Am aruncat pietricelele sacre și am primit mesaje puternice pentru a doua jumătate a anului 2026. Este o perioadă de încheieri de ciclu karmic și începuturi majore. Unele zodii vor primi energie solară puternică, altele vor trece prin transformări radicale, iar câteva vor beneficia de protecție divină”, a spus acesta.

Previziunile lui Mihai Voropchievici

Conform previziunilor de ultimă oră făcute de numerolog, nativii din zodia Berbec vor da marea lovitură și vor conduce detașat destinele tuturor! Protejați de o energie cosmică orbitoare, aceștia vor zdrobi orice obstacol. Totuși, nici celelalte semne zodiacale nu sunt uitate, unele fiind trimise direct la război cu propriul trecut!

Berbecii sunt guvernați de runa Soarelui în a doua parte a anului, ceea ce le aduce un succes profesional uriaș și o recunoaștere publică de zile mari. Dincolo de asta, după luna august apare o șansă istorică în carieră, însă Berbecii trebuie să aibă mare grijă să nu fie prea impulsivi în relațiile cu cei din jur.

Taur

Pentru acești nativi, runa Othala vine ca un scut de protecție peste casă și familie. Voropchievici spune că este momentul perfect pentru tranzacții imobiliare, mutări sau investiții grele pe termen lung, iar din luna septembrie se anunță o stabilitate financiară de invidiat.

Gemeni

Bucuria pură le zâmbește larg acestor nativi prin runa Wunjo. Numerologul anunță una dintre cele mai frumoase perioade din ultimii ani, plină de dragoste, călătorii spectaculoase și împliniri pe toate planurile, cu o intensitate maximă în lunile octombrie și noiembrie.

Rac

Runa Ingwaz aduce semne clare de fertilitate și noi începuturi de senzație pentru Raci. Fie că este vorba despre vestea unei sarcini, proiecte pline de creativitate sau mari schimbări în familie, lunile iulie și august vor fi absolut decisive pentru ei.

Leu

Forța brută a taurului, adusă de runa Uruz, îi va propulsa pe acești nativi direct în top. Se anunță o ascensiune de-a dreptul spectaculoasă în business sau în carieră, însă Leii sunt avertizați să își controleze orgoliul exagerat dacă nu vor să își distrugă relațiile.

Fecioară

Claritatea adusă de runa Dagaz face lumină totală în viața acestor nativi și le aduce o transformare interioară profundă. Mulți vor prinde curaj să lase în urmă joburile toxice și relațiile care le făceau rău, lunile septembrie și decembrie fiind momentele lor de renaștere.

Balanță

Runa Gebo aduce parteneriate de succes și multă armonie. Balanțele se vor bucura de un echilibru perfect, de oportunități mari în afaceri sau chiar de o căsătorie ca în povești, mai ales după luna octombrie.

Scorpion

Nativii din Scorpion trec printr-o perioadă de transformare dură, prin criză, din cauza runelor Hagalaz și Nauthiz. Chiar dacă va fi greu, aceștia vor ieși mult mai puternici din aceste încercări, iar lunile noiembrie și decembrie le vor aduce eliberarea mult visată.

Săgetător

Runa Tiwaz îi propulsează pe acești nativi direct spre victorie. Voropchievici anunță că Săgetătorii au șanse uriașe să își împlinească marile visuri, fiind avantajați pe partea de călătorii lungi, studii importante sau chiar o extindere pe plan internațional.

Capricorn

A venit timpul ca acești nativi să culeagă roadele muncii lor prin runa Jera. Toată răbdarea de care au dat dovadă le va fi răsplătită cu promovări la locul de muncă, recunoaștere din partea celorlalți și o creștere financiară substanțială.

Vărsător

Runa Ehwaz anunță o agitație totală și multă mișcare pentru Vărsători. Aceștia vor avea parte de schimbări de locuință, relații complet noi sau proiecte de grup, iar secretul succesului va fi colaborarea strânsă cu ceilalți.

Pești

Intuiția și energia apei îi ghidează pe acești nativi prin runa Laguz. Se anunță o perioadă de conectare spirituală profundă și o vindecare emoțională incredibilă, context în care mulți Pești își vor descoperi un talent ascuns.

Numerologul ne-a avertizat că lunile următoare vor acționa ca un adevărat tăvălug peste viețile noastre. Zodiile care vor înțelege semnele secrete trimise de univers vor avea parte de bogății și fericire, în timp ce restul riscă să piardă totul în fața noilor energii!

„Runele ne amintesc că nimic nu este întâmplător. 2026 este anul în care multe destine se rescriu. Cei care ascultă mesajele runelor și acționează cu încredere vor primi binecuvântări uriașe”, a mai spus numerologul.

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