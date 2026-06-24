Zodia care riscă să petreacă toată vara pe patul de spital. Cristina Demetrescu avertizează: „Probleme de sănătate”

În cadrul unei intervenții televizate, astrologul Cristina Demetrescu a analizat influențele astrale ale perioadei 22-28 iunie, o săptămână caracterizată de schimbări energetice importante și de un accent puternic pus pe echilibrul interior.

Contextul astral este influențat de Solstițiul de Vară, unul dintre cele mai semnificative momente ale anului din punct de vedere simbolic, dar și de intrarea Soarelui în zodia Rac, semn asociat cu familia, emoțiile și nevoia de stabilitate.

Urmează o perioadă în care intuiția va juca un rol important

Potrivit astrologului, zilele care urmează îi determină pe mulți oameni să își îndrepte atenția către aspectele esențiale ale vieții personale. Relațiile cu cei apropiați, confortul oferit de locuință, sentimentul de apartenență și siguranța emoțională devin priorități. În același timp, perioada favorizează retragerea din agitația cotidiană și reevaluarea unor decizii importante prin prisma propriilor valori și nevoi.

Cristina Demetrescu subliniază că intuiția joacă un rol esențial în această etapă. Mulți nativi pot simți nevoia să se desprindă de influențele exterioare și să acorde mai multă încredere propriilor percepții. Este o perioadă în care răspunsurile căutate de mult timp pot veni mai degrabă din interior decât din sfaturile celor din jur.

Un alt element astrologic important este legat de tranzitul lui Chiron în Taur, aflat într-o etapă preliminară care se desfășoară până la finalul lunii septembrie. Acest aspect este asociat cu procesul de vindecare și transformare personală, în special în domeniile care țin de siguranța materială, gestionarea resurselor și relația cu banii. Pentru mulți oameni, această perioadă poate aduce lecții valoroase despre încrederea în propriile capacități și despre valorificarea unor talente sau resurse neglijate până acum.

Gemenii riscă să sufere de probleme de sănătate pe tot parcursul verii

În ceea ce îi privește pe Gemeni, mesajul principal al săptămânii este legat de atenția acordată propriei stări de sănătate și echilibrului fizic. Astrologul consideră că anumite semnale transmise de organism nu trebuie ignorate, deoarece pot indica necesitatea unor schimbări importante în stilul de viață sau în direcția personală.

Totodată, perioada este favorabilă studiului, dezvoltării intelectuale și descoperirii unor noi perspective care îi pot ajuta pe acești nativi să își înțeleagă mai bine obiectivele și potențialul.

Pentru Gemeni, această săptămână aduce și oportunitatea de a privi cu mai multă claritate anumite aspecte care până acum au fost învăluite de incertitudine. Mulți nativi pot avea revelații legate de planurile lor de viitor, de carieră sau de relațiile cu cei din jur, ceea ce îi va ajuta să ia decizii mai bine fundamentate.

De asemenea, comunicarea joacă un rol esențial în această perioadă. Gemenii reușesc să își exprime mai ușor ideile și sentimentele, iar dialogurile purtate acum pot conduce la soluționarea unor neînțelegeri mai vechi. În plan profesional, pot apărea informații valoroase, propuneri interesante sau contacte care se vor dovedi utile pe termen lung.

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