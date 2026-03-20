Acasă » Știri » Știri externe » Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata sa

Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata sa

De: Daniel Matei 20/03/2026 | 22:10
Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata sa
Sursa foto: Instagram

Demi Moore a distribuit mai multe fotografii cu fostul său soț, Bruce Willis, alături de nepoata sa, în cadrul unei petreceri cu ocazia zilei de naștere a actorului, care a împlinit recent 71 de ani.

Actrița în vârstă de 63 de ani, care și-a etalat recent silueta la petrecerea Vanity Fair de la premiile Oscar, a intrat joi pe pagina sa de Instagram pentru a-i aduce un omagiu lui Willis, scrie Daily Mail.

Postarea lui Demi Moore vine la trei ani după ce familia actorului a anunțat diagnosticul de demență frontotemporală primit de Willis. Actorul din Die Hard apare în imagini ținându-și în brațe nepoata, Louetta, în vârstă de aproape trei ani, în timp ce aceasta îl sărută pe obraz.

O altă imagine o surprinde pe Louetta cuprinzându-l în brațe, în timp ce actorul îi zâmbește.

Moore și Willis, care au fost căsătoriți timp de 13 ani până la divorțul lor din 2000, au împreună trei copii: Rumer, 37 de ani, Scout, 34 de ani, și Tallulah, 32 de ani.

 

Bruce Willis a împlinit 71 de ani

Fiica lor cea mare a născut-o pe Louetta pe lume în aprilie 2023, tatăl fetiței fiind partenerul ei de atunci, Derek Richard Thomas.

De asemenea, Demi Moore a încărcat pe Instagram Stories o fotografie textul: „La mulți ani, BW!”.

Rumer a folosit și ea rețelele de socializare joi pentru a marca ziua de naștere a tatălui ei, distribuind o compilație a rolurilor sale de-a lungul anilor.

„La mulți ani, tati”, a scris ea. „Am vrut să mă gândesc la tine astăzi. Dansând, fiind sinele tău incontestabil de fermecător. Te iubesc atât de mult.”

După divorțul de Moore, Bruce Willis s-a căsătorit cu Emma Heming în 2009, iar cei doi au împreună două fete:  Mabel, 13 ani, și Evelyn, 11 ani.

„Astăzi sărbătorim ziua de naștere a lui Bruce. Această călătorie cu demența frontotemporală (FTD) mi-a deschis ochii asupra realităților cu care se confruntă atât de multe familii”, a scris soția lui Willis.

