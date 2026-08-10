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Test de inteligență exclusiv pentru genii | A sau B: Care dintre cele 2 linii continuă deasupra dreptunghiului?

De: Alina Drăgan 10/08/2026 | 15:59
Test de inteligență exclusiv pentru genii | A sau B: Care dintre cele 2 linii continuă deasupra dreptunghiului?
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A venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test IQ, ce îți solicită atenția. Deși la prima vedere testul pare unul simplu, este nevoie de ceva mai multă concentrare și atenție pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu mulți îl pot desluși, cel puțin nu din prima. Doar geniile o pot face în câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

A sau B: Care dintre cele 2 linii continuă deasupra dreptunghiului?

Testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, dar este nevoie de un spirit ascuțit de observare pentru a-l rezolva. În esență, tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea dată și să îți dai seama care dintre cele două linii continuă deasupra dreptunghiului. Doar geniile pot oferi răspunsul corect în numai câteva secunde.

Cei care au reușit să rezolve testul și au oferit răspunsul corect sunt felicitați și primesc aplauze. Pentru cei care încă au dubii, o să oferim răspunsul corect în rândurile următoare.

Dacă nici până acum nu sunteți siguri care este răspunsul corect o să spulberăm misterul. Linia care continuă deasupra dreptunghiului este linia A. Răspunsul corect este evidențiat și în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

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