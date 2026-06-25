ANAF scoate la vânzare un Ferrari confiscat. Cât trebuie să plătești ca să participi

Agenția Națională de Administrare Fiscală scoate la vânzare un autoturism Ferrari F430 Spider, un model considerat de colecționari drept una dintre cele mai apreciate creații ale constructorului italian.

Mașina este oferită cu o reducere de 25% față de evaluarea inițială, ceea ce transformă licitația într-un eveniment atractiv pentru pasionații de automobile de lux. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

ANAF scoate la vânzare un Ferrari confiscat

Autoturismul pus în vânzare este un Ferrari F430 Spider fabricat în 2006, model cunoscut pentru performanțele sale sportive și designul specific gamei F430. Conform datelor publicate pe platforma ANAF dedicată licitațiilor, prețul de pornire a fost stabilit la 529.875 de lei, după aplicarea reducerii.

Valoarea de evaluare a vehiculului este de 706.500 de lei, iar taxa de participare la licitație ajunge la 52.987 de lei. Procedura este gestionată de structura teritorială ANAF Timișoara, iar licitația se încheie pe 26 iunie 2026, la ora 08.00.

Cât trebuie să plătești ca să participi

Modelul scos la vânzare dispune de un motor de 4.308 cmc, dezvoltă 486 de cai-putere, are cutie semiautomată și un rulaj de 24.959 de kilometri, detalii care îl plasează în categoria automobilelor sportive de înaltă performanță.

Pentru a participa la licitație, persoanele fizice sau juridice trebuie să depună documentele necesare cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru vânzare. Printre actele obligatorii se numără oferta de cumpărare completată conform formularelor ANAF, dovada achitării taxei de participare, împuternicirea reprezentantului în cazul ofertanților reprezentați și copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului.

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