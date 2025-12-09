E iz de scandal în lumea manelelor! Fane Văncică promite dezvăluiri incendiare despre artiști: „O să vin cu probe”

Fane Văncică revine în atenția publicului! De când a fost eliberat din închisoare, Fane continuă să facă deliciul internauților. Însă acum nu glumele sale sau celebrul „Aoooleu” au ieșit în evidență, ci amenințările pe care le-a adus mai multor maneliști cunoscuți. Toate detaliile în articol.

Fane Văncică este un personaj care știe cum să atragă atenția asupra lui. Și știe să se plieze pe mai multe zone, nu doar entertainment. Dacă recent și-a uimit fanii cu reclamele pe care le făcea vrăjitoarelor, acum a revenit la vechile obiceiuri: scandaluri pe TikTok.

Fane Văncică amenință maneliști

Nu contează cât timp lipsește din mediul online, că atunci când se întoarce rupe audiențele. După ce fanii i-au dus lipsa o vreme, nu se știe din ce motive, Fane Văncică a revenit în forță cu bombă după bombă.

Într-un live pe TikTok, el a vorbit despre mai multe persoane din lumea manelelor, dar momentan nu a oferit nume, semn că vrea să își țină fanii pe jar și să transforme povestea într-un mini serial menit să ducă înregistreze numere mari. Fane îi asigură pe internauți că vorbele lui vor fi urmate de probe și promite să le facă deliciul în live-urile următoare.

„Lăsând la o parte toate treburile astea, o să vină niște live-uri foarte puternice despre anumite persoane de ăștia din breasla asta de manele. O să vină cu probe, cu toate astea, pentru că am și eu un pic de pică pe anumite persoane, pentru că au făcut numai prostii (…) Urmează foarte multe lucruri de vorbit, momentan nu am timp, sunt cu copiii, cu nevasta mea, cu familia”, a spus Fane Văncică, într-un live pe TikTok.

