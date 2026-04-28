Alexandra Stan, primele impresii despre sarcină: ”Nu pot descrie sentimentul. E unic”

De: Irina Vlad 28/04/2026 | 14:34
Alexandra Stan urmează să devină mamă / sursă foto: social media

Alexandra Stan traversează una dintre cele mai intense și complexe perioade din viața sa. Urmează să devină mamă pentru prima dată, iar perioada de sarcină vine la pachet cu multe provocări, emoții puternice și trăiri profunde, care o transformă zi de zi. 

Alexandra Stan este însărcinată cu primul ei copil. Artista formează un cuplu cu Ștefan Oprea, colegul ei de trupă, alături de care trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Sarcina a fost anunțat recent, în urmă cu doar câteva săptămâni, într-un moment special, marcat de lansarea celui mai nou videoclip.

Alexandra Stan: „Emoție, suferință, frică din nou”

Alexandra Stan este gravidă în 5 luni, iar de când a anunțat oficial că urmează să devină mamă, ea a împărtășit constant momente din experiența acestei perioade. Încă din primele luni, artista s-a confruntat cu unele complicații din cauza unui hematom apărut la început. A urma un tratament foarte puternic cu hormoni, ovule, injecții în burtă și pastile, iar în cele din urmă problema s-a rezolvat.

Micuța Eva urmează să se nască la sfârșitul lunii august, însă până atunci, Alexandra și Ștefan se bucură de fiecare ecografie, în care își pot vedea fetița, dar și de emoția de a-i asculta bătăile inimii. Pe o rețea de socializare, ea a făcut bilanțul celor 22 de săptămâni de sarcină, perioadă pe care a descris-o ca fiind una copleșitoare, intensă, uneori stresantă și grea, însă plină de emoții și momente speciale.

 

„Din decembrie până în prezent! De acolo până aici! Pare că a fost un drum lung, dar plin de lecții noi! 22 de săptămâni pline de emoție, fericire, recunoștință, suferință, frică de nou, dar multa multă iubire și speranță!

Prima ecografie a Evei. Nu pot descrie sentimentul. E unic în lumea asta. Au urmat cele mai emoționante și stresante 6 săptămâni din viața noastră. Am crezut că există posibilitatea de a o pierde pe Eva și nu am simțit niciodată asemenea suferință și neputință.

Am scris piesa #forEva, cea mai frumoasă piesă a noastră, alături de oameni talentați și uite așa speranța a reapărut în viața noastră. A fost greu la început, dar am trecut prin toate și nu este nimic ce ne poate sta în cale. Suntem recunoscători pentru ce Dumnezeu ne-a dat să trăim. Știm că El ne iubește mult!”, a scris Alexandra Stan pe o rețea de socializare.

Alexandra Stan și-a arătat burtica de graviduță în toată splendoarea! Iubitul artistei i-a făcut poftele la „împinge tava”

Momente grele pentru Alexandra Stan! Cu ce complicații s-a confruntat artista în sarcină: „Am făcut tratament foarte puternic”

