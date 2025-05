Claudia Pavel s-a reprofilat! Vedeta de la noi a dat lovitura peste Ocean

Claudia Pavel, fosta Cream, a dat lovitura peste Ocean! Artista s-a transformat total și a surprins pe toată lumea cu noul ei rol: s-a făcut DJ! Da, ai citit bine. Claudia mixează acum în cluburi de top din Florida și se pregătește să urce la pupitru într-unul dintre cele mai tari cluburi de noapte, Vixens Cabaret.

Claudia Pavel trăiește o nouă etapă din viața sa, una în care cariera și familia merg mână în mână. Deși are o carieră muzicală solidă, artista a decis, în urmă cu aproape trei ani, să lase România în urmă și să se mute în Statele Unite, împreună cu fiul ei, Noah. Au ales Miami ca nou cămin, unde băiatul a fost înscris la o școală locală, iar Claudia și-a găsit rapid un nou drum profesional: s-a angajat la un post de radio cunoscut din zonă.

După ce s-a mutat în Miami împreună cu fiul ei, Noah, Claudia a început o viață nouă. În America, artista a găsit nu doar liniște, ci și ocazia perfectă să-și urmeze visurile.

Vedeta a deschis seara pentru nimeni alta decât Sarah De Warren, o artistă celebră în muzica electronică, și e mai entuziasmată ca niciodată. Anunțul l-a făcut chiar ea pe Instagram, unde a postat un mesaj pentru fanii ei:

„So excited to see you tonight at @vixenscabaret @vixensxforce 🎉🎉🎉 Opening for @sarahdewarren 🎶”, a scris Claudia în descrierea postării.