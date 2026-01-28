BANC | Peștișorul de aur al lui Bulă

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, perfect pentru a îţi aduce zâmbetul pe buze la primele ore ale dimineţii.

Bulă prinde peștișorul de aur.

– Îți voi îndeplini 7 dorințe.

– Păi, cum așa? Nu erau doar 3?

– Bulă, dacă mă uit atent la tine, ai nevoie de 7.

Un bucureștean avea un papagal

Un bucureștean avea un papagal

Un bucureștean avea un papagal. Îi dă drumul prin casă, iar papagalul găsește o pastilă de Viagra.

O înghite și începe să se agite. Stăpânul, văzându-l neliniștit, îl închide în colivie. După vreo 10 minute de tortură pentru papagal și văzând că nu se liniștește, îl pune în congelator.

După două ore își aduce aminte de el și se așteaptă să-l găsească înghețat. Deschide ușa congelatorului și îl vede pe papagal plin de transpirație.

„Ce faci, mă? N-ai înghețat?”

La care papagalul răspunde:

„Mă, tu știi ce greu e să desfaci picioarele unei găini înghețate?”

Examenul auto

Un tânăr se prezintă la examenul auto și instructorul îl întreabă:

– Bun, începe cu mersul în marșarier.

Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Instructorul îl ceartă:

– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!

Tânărul, calm, răspunde:

– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…

Instructorul suspină și spune:

– Bine, continuă cu parcarea laterală.

Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.

Instructorul se enervează:

– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!

Tânărul îl privește și spune:

– Păi, domnule instructor, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!

La final, după toate greșelile, instructorul îi spune:

– Ai picat examenul.

Tânărul răspunde calm:

– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

Interviul de angajare

Un tip se duce la un interviu pentru un job foarte bine plătit. HR-ul îl întreabă:

– Care credeți că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?

– Sinceritatea, răspunde omul fără să clipească.

– Hm… sinceritatea e importantă, spune recrutorul. Și care ar fi cel mai mare defect?

– Sinceritatea.

– Nu cred că sinceritatea e un defect, zice recrutorul, puțin mirat.

– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră, răspunde candidatul.

