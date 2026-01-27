BANCUL ZILEI | Actorul, cascadorul și scenele periculoase

Echipa CANCAN.ro te cucerește cu o glumă bună, într-o zi ploioasă. Dacă ai o zi complicată, ia o pauză și citește câteva poante bune. Cu siguranță vei vedea altfel viața. Umorul schimbă starea de spirit și alungă cu brio monotonia!
-Începând de azi, eu voi face în locul dv. scenele mai periculoase, îi spune cascadorul actorului.
-Perfect. Atunci du-te acasă la mine și spune-i soției că în seara asta vin foarte târziu.
Doi elevi se certau de mama focului, tocmai când profesorul intră în clasă…
Profesorul, deranjat, întreabă :
– De ce vă certați?
Unul dintre băieți răspunde:
– Am găsit o bancnotă de 100 RON și am decis să revină celui care spune cea mai mare minciună…!!
– Ar trebui să vă fie rușine, a spus profesorul indignat, când eram de vârsta voastră, nici măcar nu știam ce
este aceea o minciună…!!
Băieții s-au uitat scurt unul la altul…
i-au dat profesorului cei 100RON !!
Două mame stau de vorbă:
– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!
– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!
Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:
“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”
Soțul ei, uitându-se la TV zice:
“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc”.
– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?
Bulă răspunde sigur:
– Niciuna!
– Cum așa? întreabă profesoara.
– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.
Profesoara, zâmbind:
– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.
Bulă zice:
– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?
Profesoara se înroșește:
– Cea care o suge…
– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!
