BANCUL ZILEI | Actorul, cascadorul și scenele periculoase

Echipa CANCAN.ro te cucerește cu o glumă bună, într-o zi ploioasă. Dacă ai o zi complicată, ia o pauză și citește câteva poante bune. Cu siguranță vei vedea altfel viața. Umorul schimbă starea de spirit și alungă cu brio monotonia!

-Începând de azi, eu voi face în locul dv. scenele mai periculoase, îi spune cascadorul actorului.

-Perfect. Atunci du-te acasă la mine și spune-i soției că în seara asta vin foarte târziu.

Alte bancuri amuzante

Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON

Doi elevi se certau de mama focului, tocmai când profesorul intră în clasă…

Profesorul, deranjat, întreabă :

– De ce vă certați?

Unul dintre băieți răspunde:

– Am găsit o bancnotă de 100 RON și am decis să revină celui care spune cea mai mare minciună…!!

– Ar trebui să vă fie rușine, a spus profesorul indignat, când eram de vârsta voastră, nici măcar nu știam ce

este aceea o minciună…!!

Băieții s-au uitat scurt unul la altul…

i-au dat profesorului cei 100RON !!

Mamele și copiii

Două mame stau de vorbă:

– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!

– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

Discuții între soți

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc”.

Bulă și profesoara

– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?

Bulă răspunde sigur:

– Niciuna!

– Cum așa? întreabă profesoara.

– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.

Profesoara, zâmbind:

– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.

Bulă zice:

– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?

Profesoara se înroșește:

– Cea care o suge…

– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!

BANC | Bulă și portofelul cu 25.000 lei

BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat