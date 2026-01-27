Acasă » Bancuri » BANC | „Mamă, dorm la una”

BANC | „Mamă, dorm la una”

27/01/2026 | 21:49
BANC | Mamă, dorm la una

Nu trebuie să treacă nici o zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să se amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care își anunță mama că o să petreacă noaptea în compania unei doamne. Deznodământul este hilar.

– Dorm la una.

– Nu îmi vine să cred ce spui! Așa te-am crescut eu?

– Mamă, am 40 de ani!

– Hai acasă, că îți face mama piure cu copănel.

– Și cu sosuleț?

– Și cu sosuleț.

Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON

Doi elevi se certau de mama focului, tocmai când profesorul intră în clasă…

Profesorul, deranjat, întreabă :

– De ce vă certați?

Unul dintre băieți răspunde:

– Am găsit o bancnotă de 100 RON și am decis să revină celui care spune cea mai mare minciună…!!

– Ar trebui să vă fie rușine, a spus profesorul indignat, când eram de vârsta voastră, nici măcar nu știam ce este aceea o minciună…!!
Băieții s-au uitat scurt unul la altul… și i-au dat profesorului cei 100RON!

Alte bancuri amuzante

Un stomatolog a observat că următoarea sa pacientă, o bătrânică, părea cam speriată așa că s-a hotărât să-i spună o glumă în timp ce-și punea mănușile:

– Știți cum se fac mănușile acestea?

– Nu, replică ea.

– Ei bine, în Canada, într-o fabrică, au un rezervor plin cu latex iar muncitorii vin și-și scufundă mâinile în el. Desigur, există câte un muncitor pentru fiecare mărime. Apoi așteaptă să se usuce și își scot mănușile astfel formate punându-le în cutia corespunzătoare mărimii.

Bătrânica nu schiță nici-un zâmbet așa că medicul stomatolog își spuse: „Asta e, eu am încercat…”

Cam după zece minute, în timpul unei proceduri delicate bătrâna izbucni brusc în râs.

– Ce e așa de amuzant?! întreabă doctorul.

– Îmi imaginam cum fac prezervativele, răspunse bătrâna doamnă.

 

Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.

– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.

– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.

Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.

– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.

– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.

Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!

BANCUL ZILEI | Actorul, cascadorul și scenele periculoase

Bancul începutului de săptămână | Logica femeii la shopping

×