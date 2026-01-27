Acasă » Știri » De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre scandalul numelui „Roman”: „În România, nu e ceva de bine”

De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre scandalul numelui „Roman”: „În România, nu e ceva de bine”

De: Simona Vlad 27/01/2026 | 23:18
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show de marți, 27 ianuarie, Catinca Zilahy a lămurit controversa legată de numele „Roman”. Vedeta spune că i s-a reproșat constant de către sora ei vitregă, Oana Roman, că s-ar folosi de acest nume, însă realitatea ar fi alta. CANCAN.ro vine în premieră cu toate detaliile!

Invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Catinca a lămurit de la cine a pornit scandalul legat de numele „Roman”. Se pare că Oanei, sora vitregă a Catincăi, nu i-a convenit faptul că aceasta era prezentată în showbiz-ul românesc cu numele lui Petre Roman, motiv pentru care a pornit un întreg scandal.

„Mi s-a tot reproșat că mă folosesc de numele ăsta.”

Catinca Zilahy, despre relația cu Petre Roman

Catinca a explicat că a avut o relație foarte bună cu tatăl ei, Petre Roman, și că nu s-a pus problema unei schimbări oficiale.

„Eu am avut o relație senzațională cu tata. Nici nu s-a pus vreodată problema să-mi schimb numele.”

Decizia de a folosi „Roman” ca nume de scenă ar fi venit într-un context anume, chiar la îndemnul mamei sale.

„Când familia mea a ajuns în conjunctura știută, toată lumea mă întreba de ce nu mă cheamă Roman. La sugestia mamei, am zis să-mi aleg așa, nume de scenă, Roman. Nu l-am avut niciodată în acte.”

De ce Catinca Zilahy nu mai folosește numele Roman?

Vedeta spune că acuzațiile potrivit cărora ar fi profitat de notorietatea numelui o surprind.

„Sunt convinsă că toată lumea zice că am profitat de numele ăsta. Păi, în România, numele ăsta nu e ceva de bine, mai ales în acest moment.”

Dan Capatos a adus în discuție ideea că unii ar putea considera că numele este „făcut de râs”. „Una și cea mai dureroasă ar fi că ai face numele de râs”, a spus realizatorul.

Mai mult, Catinca a declarat că, legal, nu există nicio problemă.

„Reproșurile au venit de la familie. Eu am mai spus, să știi… Chiar nu înțeleg care e problema. Mai ales că eu pot să îmi pun ce nume vreau eu. Atâta timp cât nu e nume de scenă înregistrat la OSIM, nu văd nicio problemă. Fiecare are dreptul la o părere și ok, asta e părerea ei. Dar, dacă dăm puțin timpul în spate, s-ar putea să fie pe picior de egalitate cu Calina sau pe acolo…”

De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc

Întrebată de ce a ales totuși să renunțe la numele care a consacrat-o în showbiz-ul românesc, a fost sinceră.

„Am avut niște ani foarte grei, cu foarte multă presiune din toate părțile, cu tot felul de probleme cu Calina, care pentru mine e cea mai importantă. Liniștea nu e mai bună decât ambiția prostească? Am zis că decât să mai adaug încă o posibilă sursă de scandal, mai bine…”

Catinca a explicat și situația conturilor sale online.

„Pe Facebook am două conturi: unul Catinca Zilahy, care e făcut de 15 ani, și unul Catinca Roman, pagină publică. Dar pe ăla nu postez aproape nimic.”

Cât despre relația cu Oana Roman, Catinca a declarat că cele două nu își mai vorbesc deloc.

„Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea”

Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
Știri
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi…
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”
Știri
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a…
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe...
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și a revenit cu imagini spectaculoase
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a ...
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”
Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E ...
Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E foarte slăbită. Nu a fost niciun sevraj!”
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin ...
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident”
Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea ...
Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea care n-avea cum să se termine bine
Vezi toate știrile
×