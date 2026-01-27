De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre scandalul numelui „Roman”: „În România, nu e ceva de bine”

Invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show de marți, 27 ianuarie, Catinca Zilahy a lămurit controversa legată de numele „Roman”. Vedeta spune că i s-a reproșat constant de către sora ei vitregă, Oana Roman, că s-ar folosi de acest nume, însă realitatea ar fi alta. CANCAN.ro vine în premieră cu toate detaliile!

Invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Catinca a lămurit de la cine a pornit scandalul legat de numele „Roman”. Se pare că Oanei, sora vitregă a Catincăi, nu i-a convenit faptul că aceasta era prezentată în showbiz-ul românesc cu numele lui Petre Roman, motiv pentru care a pornit un întreg scandal.

„Mi s-a tot reproșat că mă folosesc de numele ăsta.”

Catinca Zilahy, despre relația cu Petre Roman

Catinca a explicat că a avut o relație foarte bună cu tatăl ei, Petre Roman, și că nu s-a pus problema unei schimbări oficiale.

„Eu am avut o relație senzațională cu tata. Nici nu s-a pus vreodată problema să-mi schimb numele.”

Decizia de a folosi „Roman” ca nume de scenă ar fi venit într-un context anume, chiar la îndemnul mamei sale.

„Când familia mea a ajuns în conjunctura știută, toată lumea mă întreba de ce nu mă cheamă Roman. La sugestia mamei, am zis să-mi aleg așa, nume de scenă, Roman. Nu l-am avut niciodată în acte.”

De ce Catinca Zilahy nu mai folosește numele Roman?

Vedeta spune că acuzațiile potrivit cărora ar fi profitat de notorietatea numelui o surprind.

„Sunt convinsă că toată lumea zice că am profitat de numele ăsta. Păi, în România, numele ăsta nu e ceva de bine, mai ales în acest moment.”

Dan Capatos a adus în discuție ideea că unii ar putea considera că numele este „făcut de râs”. „Una și cea mai dureroasă ar fi că ai face numele de râs”, a spus realizatorul.

Mai mult, Catinca a declarat că, legal, nu există nicio problemă.

„Reproșurile au venit de la familie. Eu am mai spus, să știi… Chiar nu înțeleg care e problema. Mai ales că eu pot să îmi pun ce nume vreau eu. Atâta timp cât nu e nume de scenă înregistrat la OSIM, nu văd nicio problemă. Fiecare are dreptul la o părere și ok, asta e părerea ei. Dar, dacă dăm puțin timpul în spate, s-ar putea să fie pe picior de egalitate cu Calina sau pe acolo…”

De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc

Întrebată de ce a ales totuși să renunțe la numele care a consacrat-o în showbiz-ul românesc, a fost sinceră.

„Am avut niște ani foarte grei, cu foarte multă presiune din toate părțile, cu tot felul de probleme cu Calina, care pentru mine e cea mai importantă. Liniștea nu e mai bună decât ambiția prostească? Am zis că decât să mai adaug încă o posibilă sursă de scandal, mai bine…”

Catinca a explicat și situația conturilor sale online.

„Pe Facebook am două conturi: unul Catinca Zilahy, care e făcut de 15 ani, și unul Catinca Roman, pagină publică. Dar pe ăla nu postez aproape nimic.”

Cât despre relația cu Oana Roman, Catinca a declarat că cele două nu își mai vorbesc deloc.

„Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea.”

