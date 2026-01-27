Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E foarte slăbită. Nu a fost niciun sevraj!”

Invitată la „Dan Capatos Show”, Catinca Zilahy a vorbit despre starea actuală a fiicei sale și despre diagnosticul primit după transferul la Spitalul Obregia. Vedeta respinge categoric zvonurile apărute în spațiul public. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate.

„E foarte slăbită, pentru că după acest sindrom organismul este foarte… De asta n-am mai făcut niciun video și n-am mai intrat prin niciun Zoom, pentru că nu e în formă. Ne păstrăm pentru o zi în care este în formă.”, a explicat Catinca.

Ea a ținut să lămurească speculațiile legate de un posibil sevraj. „Nu, dragilor, nu a fost vorba de niciun fel de sevraj, din punctul meu de vedere, dar nu sunt specialist. O să discut aceste probleme… Altă chestie, nu mi s-a dat nicio fișă, am plecat așa.”

Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu

După tensiunile de la Spitalul Municipal, Calina a fost transferată la Obregia. Catinca spune că mutarea s-a făcut rapid.

„Transferul ei a fost făcut așa, numai ca să scape de ea de acolo și de problemă.”

La noua unitate medicală, lucrurile s-ar fi desfășurat complet diferit. „Am ajuns la Obregia, unde lucrurile s-au rezolvat în 10 minute. Problema cu bila cred că era rezolvată de la prima injecție, cea păcătoasă. Am intrat și i s-a vorbit calm.”

Vedeta a avut doar cuvinte de laudă pentru echipa de la Obregia.

„Jos pălăria pentru garda și medicii din garda de la Obregia. Am așteptat un pic, au mai fost două cazuri înaintea noastră. A fost pe liniște, fără țipat, fără probleme, fără bruscat, fără aruncat vina pe pacienți. Cazurile dinaintea noastră erau ceva… Doamna doctor primise fișa, i-a mai pus 2-3 întrebări.”

Ce diagnostic a primit Calina Dumitrescu la Obregia

Diagnosticul final a fost clar.

„Atac de panică, ăsta a fost diagnosticul. Nu avea nimic altceva. Nu au constatat un sevraj.”

Catinca a spus că, dacă ar fi fost vorba despre altceva grav, s-ar fi descoperit la al doilea spital la care și-a dus fiica.

„Eu bănuiesc că dacă era vorba de vreun sevraj, acolo s-ar fi văzut.”

În prezent, Calina se recuperează, iar mama ei spune că prioritatea este liniștea și refacerea completă.

