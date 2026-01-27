Acasă » Știri » Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E foarte slăbită. Nu a fost niciun sevraj!”

Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E foarte slăbită. Nu a fost niciun sevraj!”

De: Simona Vlad 27/01/2026 | 23:34
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Invitată la „Dan Capatos Show”, Catinca Zilahy a vorbit despre starea actuală a fiicei sale și despre diagnosticul primit după transferul la Spitalul Obregia. Vedeta respinge categoric zvonurile apărute în spațiul public. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate.

„E foarte slăbită, pentru că după acest sindrom organismul este foarte… De asta n-am mai făcut niciun video și n-am mai intrat prin niciun Zoom, pentru că nu e în formă. Ne păstrăm pentru o zi în care este în formă.”, a explicat Catinca.

Ea a ținut să lămurească speculațiile legate de un posibil sevraj. „Nu, dragilor, nu a fost vorba de niciun fel de sevraj, din punctul meu de vedere, dar nu sunt specialist. O să discut aceste probleme… Altă chestie, nu mi s-a dat nicio fișă, am plecat așa.”

Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu

După tensiunile de la Spitalul Municipal, Calina a fost transferată la Obregia. Catinca spune că mutarea s-a făcut rapid.

„Transferul ei a fost făcut așa, numai ca să scape de ea de acolo și de problemă.”

La noua unitate medicală, lucrurile s-ar fi desfășurat complet diferit. „Am ajuns la Obregia, unde lucrurile s-au rezolvat în 10 minute. Problema cu bila cred că era rezolvată de la prima injecție, cea păcătoasă. Am intrat și i s-a vorbit calm.”

Vedeta a avut doar cuvinte de laudă pentru echipa de la Obregia.

„Jos pălăria pentru garda și medicii din garda de la Obregia. Am așteptat un pic, au mai fost două cazuri înaintea noastră. A fost pe liniște, fără țipat, fără probleme, fără bruscat, fără aruncat vina pe pacienți. Cazurile dinaintea noastră erau ceva… Doamna doctor primise fișa, i-a mai pus 2-3 întrebări.”

Ce diagnostic a primit Calina Dumitrescu la Obregia

Diagnosticul final a fost clar.

„Atac de panică, ăsta a fost diagnosticul. Nu avea nimic altceva. Nu au constatat un sevraj.”

Catinca a spus că, dacă ar fi fost vorba despre altceva grav, s-ar fi descoperit la al doilea spital la care și-a dus fiica.

„Eu bănuiesc că dacă era vorba de vreun sevraj, acolo s-ar fi văzut.”

În prezent, Calina se recuperează, iar mama ei spune că prioritatea este liniștea și refacerea completă.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea”

Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
Știri
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi…
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”
Știri
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a…
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe...
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și a revenit cu imagini spectaculoase
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a ...
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin ...
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident”
De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre ...
De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre scandalul numelui „Roman”: „În România, nu e ceva de bine”
Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea ...
Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea care n-avea cum să se termine bine
Vezi toate știrile
×