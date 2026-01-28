Acasă » Știri » Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume

Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume

De: Paul Hangerli 28/01/2026 | 08:10
Îl vezi de zeci de ani pe fiecare tub de Pringles, dar puțini știu că are un nume, o istorie și o evoluție de design care spune multe despre cultura pop și marketingul global. Omulețul Pringles nu este doar un logo simpatic, ci un personaj cu identitate, trecut și chiar mituri urbane atașate.

Omul de pe tub: mai mult decât un desen

Indiferent de aromă, tubul de Pringles este imposibil de confundat, iar în centrul lui se află celebrul chip cu mustață. De peste cinci decenii, acest personaj a devenit una dintre cele mai recognoscibile mascote din industria alimentară. Deși Pringles nu sunt, tehnic vorbind, chipsuri clasice, brandul a reușit să creeze o identitate vizuală la fel de iconică precum produsul în sine.

Mascota aparține brandului Pringles, lansat comercial în 1967, iar figura cu mustață este prezentă pe ambalaj încă de la început. Designul său a atras atenția nu doar consumatorilor, ci și studenților la design grafic, fiind adesea analizat ca exemplu de branding coerent și longeviv.

Julius Pringles: numele care a apărut din internet

Deși pare greu de crezut, omulețul Pringles nu a avut un nume oficial timp de decenii. Abia în 2013, compania i-a atribuit numele Julius Pringles. Povestea din spatele botezului este una tipică erei digitale: în 2006, doi studenți au observat că mascota nu avea nume și au făcut o modificare neoficială pe Wikipedia, inventând „Julius Pringles”. Editarea, deși nesusținută inițial de companie, a prins rădăcini în cultura populară și a circulat ani la rând.

În cele din urmă, numele a fost adoptat oficial, mai ales după ce brandul a trecut prin schimbări de proprietate, iar identitatea sa a fost consolidată prin mărci înregistrate precum „Julius Pringles” și „Mr. P”.

Cum s-a schimbat omulețul Pringles de-a lungul timpului

Deși mustața a rămas elementul central — unii spun că seamănă cu două chipsuri lipite — restul feței a trecut prin numeroase transformări.

În perioada 1967–1985, Julius avea păr, obraji rumeni și o expresie prietenoasă, cu ochii mari și privirea directă. În anii ’80 și ’90, designul a devenit mai stilizat: ochii s-au simplificat, obrajii au dispărut, iar expresia a devenit mai neutră.

Anii 2000 au adus culori mai îndrăznețe și o cravată roșie distinctivă, iar după 2020, Julius Pringles a fost „rafinat” din nou: fără păr, fără contur facial clar, cu mustață și ochi negri, grafici, adaptați erei digitale.

În 2021, un nou redesign a încercat să combine nostalgia cu modernitatea, păstrând esența personajului, dar făcându-l mai ușor de recunoscut pe ecrane și în mediul online.

Mituri, confuzii și efectul Mandela

Un detaliu interesant legat de omulețul Pringles este un mit persistent: mulți oameni sunt convinși că acesta ar fi purtat cândva un monoclu. În realitate, acest element nu a existat niciodată. Confuzia este un exemplu clasic al așa-numitului efect Mandela — un fenomen psihologic prin care un număr mare de persoane își amintesc în mod identic un detaliu fals. Memoria colectivă completează informațiile lipsă cu elemente „plauzibile”, iar în acest caz, asocierea cu alte mascote celebre a fost suficientă pentru a crea o amintire greșită, dar extrem de răspândită.

Într-o lume a brandingului agresiv și a reclamelor schimbătoare, omulețul Pringles este dovada că o mascotă bine gândită poate deveni parte din cultura globală. Julius Pringles vinde o identitate vizuală stabilă, recognoscibilă instant și adaptabilă vremurilor. După aproape 60 de ani, mustața lui a rămas la fel de prezentă — chiar dacă restul feței s-a schimbat de mai multe ori.

