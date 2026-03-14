Gen Z descoperă medicina tradițională chineză, pe fondul scăderii încrederii în sistemul medical din SUA

Tot mai mulți tineri americani adoptă practici inspirate din medicina tradițională chineză. Pe internet, fenomenul este numit în glumă „Chinamaxxing” – un mod ironic de a descrie integrarea obiceiurilor chinezești în rutinele moderne de wellness.

Ai băut apă cu gheață astăzi? Dacă da, potrivit creatoarei de conținut Sherry Zhu, nu a fost „foarte chinezesc” din partea ta.

Zhu, o tânără americană de origine chineză în vârstă de 23 de ani din New Jersey, a devenit virală pe TikTok după ce a explicat că, pentru a „deveni cu adevărat chinez”, ar trebui să bei apă caldă în fiecare zi. Videoclipul ei a strâns milioane de vizualizări. Ea a spus ulterior că, din experiența personală, digestia pare să funcționeze mai bine atunci când consumă apă caldă.

Gen Z descoperă medicina tradițională chineză

Sfaturile ei provin din medicina tradițională chineză (TCM), un sistem medical vechi de aproximativ 5.000 de ani, care tratează sănătatea într-o manieră holistică – fizic, emoțional și spiritual.

Pe rețelele sociale, alți creatori de origine asiatică împărtășesc propriile recomandări inspirate din TCM: să îți ții picioarele calde pentru a reduce durerile menstruale, să bei ceai cu goji, curmale roșii și ghimbir sau să faci mișcare zilnic pentru a stimula fluxul de qi, energia internă a corpului.

Clipurile sunt prezentate într-un ton amestecat de autoritate și autoironie, cu descrieri precum „Urmează rutina mea de Chinese baddie” sau „Sfaturi de la sora ta chineză mai mare”.

Trendul „Chinamaxxing”

Nu doar creatorii asiatici participă la trend. Mulți influenceri fără legături cu cultura chineză postează videoclipuri în care încearcă să adopte aceste obiceiuri.

Unii documentează „prima zi în care devin chinezi”, arătând cum pregătesc mere fierte sau mic dejunuri sărate – considerate mai bune pentru digestie în medicina tradițională chineză.

O influenceriță din domeniul sănătății a glumit că „se pare că toți am devenit brusc chinezi”, în timp ce încerca să gătească pentru prima dată congee, o supă de orez foarte populară în Asia.

Interesul pentru aceste sfaturi face parte dintr-un fenomen online numit „Chinamaxxing”, în care americanii distribuie meme-uri și videoclipuri care celebrează cultura chineză.

Context politic și cultural

Ironia este că trendul a apărut în contextul tensiunilor economice dintre Statele Unite și China. După măsurile comerciale adoptate de administrația Donald Trump în 2025, restricțiile fluctuante asupra tehnologiei chineze și dezbaterile privind interzicerea TikTok, China a început să pară pentru unii tineri americani un rival tot mai influent.

În acest context, unii au început să manifeste o fascinație aproape provocatoare pentru cultura chineză.

Influenceri precum iShowSpeed sau Hasan Piker au călătorit în China pentru a produce conținut online, iar pe piața americană au devenit populare produse culturale chinezești – de la figurinele Labubu la jocul video Black Myth: Wukong sau reinterpretările moderne ale costumului tradițional Tang.

Lipsa de încredere în sistemul medical american

Popularitatea acestor practici este legată și de scăderea încrederii în sistemul medical american.

Potrivit profesorului Shaoyu Yuan, specialist în relații internaționale la New York University, atunci când oamenii nu mai au încredere în instituțiile lor – politice, media sau medicale – devin mai deschiși la alternative.

În același timp, piața wellness din SUA promovează tot mai intens tratamente „alternative”, inspirate din tradiții culturale din întreaga lume. Lulu Ge, fondatoarea brandului Elix, care produce suplimente pe bază de plante din medicina chineză, spune că interesul pentru aceste practici a crescut dramatic.

După explozia trendului „Chinamaxxing” în ianuarie, conturile de social media ale brandului au înregistrat o creștere de 250% a vizibilității, iar traficul pe site a crescut cu aproximativ 40% de la o săptămână la alta.

De ce atrage medicina chineză

Lulu Ge consideră că mulți americani sunt frustrați de accentul pus de sistemul medical occidental pe specializarea strictă a medicilor. Pentru persoanele cu probleme complexe – precum long Covid sau bolile autoimune – acest model poate fi dificil de navigat.

Medicina tradițională chineză, în schimb, tratează organismul ca un întreg și este adesea folosită pentru afecțiuni cronice care implică mai multe sisteme ale corpului.

Studiile arată că terapiile TCM pot juca un rol în prevenirea și gestionarea unor boli cronice, însă specialiștii subliniază că acestea nu pot fi considerate un remediu universal.

O strategie culturală globală

Promovarea medicinei tradiționale chineze face parte și din strategia de soft power a Chinei.

În 2016, administrația lui Xi Jinping a lansat o inițiativă pentru a promova TCM la nivel global. În timpul pandemiei de Covid-19, autoritățile chineze au inclus medicina tradițională în ghidurile oficiale de tratament și au trimis medici și echipamente în țări afectate de pandemie, precum Uzbekistan și Italia.

Până în 2022, piața globală a medicinei tradiționale chineze era estimată la aproximativ 400 de miliarde de dolari.

De la gua sha la „Chinese face mapping”

Medicina tradițională chineză și-a făcut loc în cultura populară americană încă din 2021, când influencerii din domeniul frumuseții au început să folosească gua sha, o tehnică de masaj facial despre care se spune că stimulează drenajul limfatic. Persoanele care suferă de long Covid au apelat și la acupunctură pentru a gestiona simptomele persistente.

Anul trecut, pe TikTok a apărut chiar și un trend numit „Chinese face mapping”, în care utilizatorii cereau ChatGPT să se comporte ca un medic TCM și să le analizeze sănătatea pe baza unor semne precum ochii umflați sau culoarea limbii.

În sezonul răcelilor din acest an, aceste sfaturi s-au răspândit rapid, iar multe dintre ele – cum ar fi recomandarea de a merge la culcare înainte de ora 23 – s-au integrat perfect în formatele populare de pe social media, precum „get ready with me” sau „bedtime routine”.

Între apreciere culturală și controversă

Nu toată lumea privește fenomenul cu entuziasm. Unii creatori asiatico-americani spun că fascinația online pentru cultura chineză este ciudată, mai ales în contextul în care persoanele de origine asiatică au fost victime ale discriminării și violenței în timpul pandemiei.

Alții critică influenceri occidentali care pretind că oferă „înțelepciunea unei bunici chineze”, fără a avea legături reale cu aceste tradiții.

Jurnalista Faith Xue a remarcat că există un privilegiu în a putea adopta temporar identitatea unei alte culturi, fără a trăi consecințele pe care membrii acelei comunități le pot experimenta.

Tradiții transmise în familie

Dr. Felice Chan, acupuncturist și medic specializat în medicina chineză, spune că popularitatea TCM poate avea și efecte pozitive, deoarece aduce mai multă vizibilitate acestei tradiții.

Totuși, ea avertizează că multe videoclipuri online simplifică excesiv principiile acestei practici, care sunt, de fapt, o formă de înțelepciune transmisă din generație în generație.

„Există un motiv pentru care mamele spuneau să purtăm papuci în casă”, explică ea. „Dacă picioarele sunt reci, întregul corp este afectat.”

O căutare de sens într-o lume dominată de tehnologie

Pentru unii observatori, popularitatea medicinei tradiționale chineze reflectă o nevoie mai profundă: dorința de sens și de conexiune umană. Potrivit creatoarei de conținut și studentei în TCM, Minjung Hwangbo, această tradiție medicală este bogată în simboluri și povești.

„Este o medicină extrem de personalizată, adaptată naturii umane”, spune ea. „Într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai prezentă, oamenii par să caute o întoarcere la ceva mai uman.”

