Acasă » Știri » Rețea de gaze ilegală sub plajă. Ce au mai găsit autoritățile

Rețea de gaze ilegală sub plajă. Ce au mai găsit autoritățile

De: Iancu Tatiana 14/03/2026 | 23:48
Rețea de gaze ilegală sub plajă. Ce au mai găsit autoritățile
Rețea de gaze sub plajă. SURSA: Facebook

Săptămâna trecută, în Năvodari, în timp ce se efectuau lucrări muncitorii au descoperit ascuns sub nisip un rezervor cu gaz. Aceștia susțin că au găsit în aceeași zonă și un bazin de alimentare cu GPL. Ca urmare a acestui incident s-au demarat cercetări și au scos la iveală că există sub nisip fose septice. Potrivit informațiilor, această rețea ascunsă nu funcționa conform regulilor. Ulterior, tot pe plajă, au fost descoperite și conducte care au ieșire la mare.

Cazul a ajuns în atenția Ministerului, iar Diana Buzoian, Ministrul Mediului, a declarat că se aștepta ca autoritățile competente să fi rezolvat problema până acum. În continuare se fac controale pentru a descoperi locul de unde pornesc și care au vărsare în Marea Neagră.

Pericol garantat pentru oameni

După vestea că sub plajă există o rețea de gaze, au apărut noi detalii despre întregul labirint de sub nisip. Instalațiile erau amplasate acolo de câțiva ani, dar după ce plajele s-au eliberat, oamenii care lucrau în zonă au descoperit pericolul. O întreagă rețea subterană delicată se afla sub picioarele localnicilor și turiștilor. La scurt timp, alte nereguli au fost dezvăluite care amenință în mod direct siguranța sanitară.

Am descoperit ţevi care intrau în mare direct, vor fi realizate controale să vedem de unde provin acele ţevi, ce se deversau în marea din România, a trsansmis Diana Buzoian, ministrul Mediului.

Nu este normal. Am văzut şi bazinul cu GPL. Nu este normal. Noi chiar acolo mergeam la plajă. Mergem din 2021. Era un pericol foarte mare în caz că bubuia, a declarat un locatar.

Situația i-a revoltat pe locuitori, care spun că legea a fost încălcată, în timp ce viitori potențiali propritari, care vor să-și deschide terase în zonă, susțin că nu au de ales. De asemenea, Ministrul Mediului învinovățește autoritățile locale pentru că nu amenajat zona cu instalații sanitare.

Fiecare a făcut ce a vrut şi cum a vrut, susțin locuitorii.

Ce să fie, canalizarea de la blocuri. Trag apa, rezidurile le duc în mare, a spus un bărbat.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
