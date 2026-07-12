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Ce trebuie să faci dacă mierea s-a cristalizat. Greșeala pe care gospodinele trebuie să o evite

De: Daniel Matei 12/07/2026 | 07:10
Ce trebuie să faci dacă mierea s-a cristalizat. Greșeala pe care gospodinele trebuie să o evite
Sursa foto: Shutterstock
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Dacă ai deschis un borcan de miere și ai observat că aceasta s-a întărit sau a căpătat o textură grunjoasă, nu înseamnă că s-a stricat. Specialiștii spun că procesul de cristalizare este complet natural și nu afectează gustul, calitatea sau proprietățile mierii.

Experții citați de Real Simple explică faptul că mierea cristalizată este sigură pentru consum și poate fi folosită în continuare în numeroase preparate. În plus, există o metodă simplă prin care poate reveni la consistența lichidă, fără să își piardă calitățile.

De ce se cristalizează mierea

Cristalizarea este un proces natural care apare deoarece mierea conține în principal glucoză și fructoză. În timp, glucoza formează cristale, iar mierea capătă o consistență mai densă. Fenomenul este întâlnit mai ales în cazul mierii crude sau mai puțin procesate și nu reprezintă un semn că produsul s-a alterat.

Cum poți readuce mierea la forma lichidă

Dacă preferi mierea lichidă, specialiștii recomandă să încălzești doar cantitatea de care ai nevoie. Ideal este ca mierea să fie transferată într-un recipient din sticlă, dacă este păstrată în plastic, apoi borcanul să fie așezat într-un vas cu apă caldă, nu fierbinte, timp de câteva minute. Cristalele se vor dizolva treptat, fără ca mierea să fie expusă la temperaturi foarte ridicate.

Greșeala pe care ar trebui să o eviți

Experții avertizează că mierea nu ar trebui încălzită în cuptorul cu microunde. Temperaturile ridicate pot afecta o parte dintre compușii benefici ai produsului și îi pot modifica proprietățile. Totodată, pentru a încetini cristalizarea, este recomandat ca mierea să fie păstrată la temperatura camerei și nu în frigider.

Chiar dacă are o textură diferită, mierea cristalizată poate fi consumată fără probleme. Ea poate fi întinsă pe pâine prăjită, adăugată în iaurt sau în fulgii de ovăz, folosită la prepararea prăjiturilor ori amestecată în ceai fierbinte, unde cristalele se dizolvă rapid. Potrivit experților, nu există niciun motiv să arunci un borcan de miere doar pentru că s-a cristalizat.

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