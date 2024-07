Vedeta bătută de milionarul turc nu scapă de necazuri! E însărcinată, iar mama ei...😱

Anul acesta începuse frumos pentru Gabrielei Cristoiu, fosta iubită a fotbalistului Nicolae Mitea. După problemele din fosta relație, atunci când a fost bătută măr de iubitul turc, Gabriela s-a gândit de zece ori înainte să se implice într-o altă relație amoroasă. Dar, într-un final, soarele a răsărit și pe strada ei. Spunem asta pentru că șatena s-a îndrăgostit lulea, urmează să facă nunta și este însărcinată! Multe s-au schimbat în doi ani pentru Gabriela! Un singur lucru o întristează: cea care i-a dat viață, nu vrea să mai audă de ea și de viitorul nepot!

După ce te arzi cu ciorbă, sufli și-n iaurt, asta pare să fie noua deviză a Gabrielei Cristoiu care ne-a mărturisit că este, în sfârșit, fericită pe plan amoros! Șatena și-a întâlnit, într-un final, sufletul pereche. Este vorba despre un om de afaceri din România, care activează în domeniul imobiliar. Și, cu toate că diferența de vârstă dintre ei este de 15 ani, Gabriela ne-a dezvăluit că se înțeleg foarte bine.

Fosta lui Mitea este însărcinată! Tatăl copilului, un om de afaceri în vârstă de 51 de ani!

La vârsta de 36 de ani, Gabriela Cristoiu trece pentru prima dată prin emoțiile unei sarcini. Vedeta urmează să aducă pe lume primul copil la finalul verii. Și-a dorit mult să se așeze la casa ei, iar acum, când are familia la care a visat de multă vreme, se declară împlinită! Nici măcar grețurile și stările de rău specifice acestei perioade nu-i umbresc fercirea.

„Sunt foarte bine! O să am un băiețel, eu îmi doream fată, dar acum că e băiețel, nu pot să nu mă bucur și să-mi doresc să fie sănătos. După o să fac și fetiță, mai am timp. Eu până acum câteva săptămâni credeam că este fată.

Am fost să-mi fac analizele, mai am două luni, cam așa, până nasc. Trebuie să am grijă ce mănânc pentru că nu am fost bine în această perioadă. Am stat toată sarcina la pat. Îmi era rău dacă făceam cel mai mic efort. Am probleme cu tensiunea, am probleme cu diabetul”, a dezvăluit șatena pentru CANCAN.RO.

Întrebată cine este tatăl copilului, Gabriela ne-a dezvăluit că este un om de afaceri cu 15 ani mai în vârstă decât ea. Bărbatul mai are trei copii dintr-o altă căsnicie, așa că are experiență, atât în creșterea copiilor, cât și în căsnicie, căci a mai fost însurat de două ori.

„El este om de afaceri, are afaceri în construcții de imobiliare. Ne-am cunoscut în urmă cu un an și jumătate. El mă căuta de ceva timp, dar eu nu-i dădeam apă la moară. Dar, când ne-am întâlnit pot spune că a fost dragoste la prima vedere. Ne-am mutat din prima seară împreună, ne-am văzut, ne-am plăcut, de ce să mai pierdem timpul. Era și cazul să-mi găsesc pe cineva, să mă așez la casa mea. Mi s-a schimbat mult viața în ultimii doi ani.

El mai are trei copii, a mai fost căsătorit de două ori, cu două femei diferite. Diferența de vârstă dintre noi este de 15 ani. Eu după ce l-am pierdut pe tata mi-a fost foarte greu, am suferit mult, i-am simțit lipsa. Într-un fel sau altul, când l-am cunoscut pe el, parcă simt că nu-mi mai lipsește atât de mult, nu mai este dorul acela apăsător. Pot spune că i-a ținut locul tatălui. Nu i-am cunoscut copiii lui, mi-ar plăcea să-i cunosc, dar nu acum. Momentan ne concentrăm pe copilul nostru”, mai spune șatena.

Gabriela Cristoiu, renegată de mama ei, sare în brațele soacrei!

Cu un ochi râde, cu altul plânge, Gabriela Cristoiu. Spunem asta pentru că, deși urmează să aducă pe lume un copil, cea care i-a dat viață nu-i va fi alături. Femeia s-a îndepărtat de Gabriela în urmă cu mulți ani. Și, cu toate că nu-și vorbesc, Gabriela spera ca măcar acum când un nou membru al familiei va veni pe lume, cele două să îngroape securea războiului. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Eu nu mă înțeleg cu mama mea, nu am parte de niciun ajutor. Nu m-a sunat niciodată de când sunt însărcinată. M-am îndepărtat de prieteni și acum chiar aveam nevoie de ajutor. Nu am frați sau surori, așa că mă gândeam că măcar acum mă va suna. Nu mai știu nimic de ea, dacă e cu cineva, dacă nu. Nu mai vorbim de aproape 10 ani și dacă aș vedea-o pe stradă, nu cred că aș mai recunoaște-o. Mă așteptam să îmi scrie, dar se pare că nu vrea să își cunoască viitorul nepoțel sau asta intuiesc eu. Oricum, nici eu nu o să vreau să o las să-l cunoască după tot ce a făcut. Sau mai bine zis, după tot ce n-a făcut, n-ar sens să îl cunoască” , a spus dezamăgită vedeta pentru CANCAN.RO.

Totuși, chiar dacă nu o va avea alături pe cea care i-a dat viață, Gabriela Cristoiu se consolează cu faptul că soacra ei este o femeie tare bună. Cu toate că încă nu s-au cunoscut, fosta lui Mitea crede că se vor înțelege bine: „În curând o voi întâlni pe mama lui. Ei nu sunt din București și urmează să ne întâlnim. Am vorbit la telefon cu ea, și pe video, îmi dă un vibe bun”, ne-a mai spus ea.

