Gabriela Cristoiu, lovită de iubitul turc. Ce reproșuri a făcut în direct, la TV: ”Cu rușinea nu ștergi absolut nimic!”

Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, după ce iubitul ei turc a lovit-o, apoi a plecat în afara țării. Ce reproșuri a făcut în direct, la TV, și cum se apără partenerul ei?

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Gabriela Cristoiu i-a dat un ultimatum partenerului ei, turc de origine. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a lovit-o pe aceasta, iar, mai apoi, a plecat din țară, în urmă cu șapte luni. De atunci, bărbatul nu s-a mai întors pe meleagurile românești, la Gabriela Cristoiu. În cadrul emisiunii „Showbiz Report”, tânăra a vorbit cu bărbatul.

Bărbatul a recunoscut faptul că a lovit-o pe Gabriela Cristoiu și că regretă acest lucru. Pe de altă parte, tânăra a spus, în direct la TV, că nu are bun simț, fiind enervată și de faptul că bărbatul a ales să plece din țară.

”Este adevărat că am lovit-o. Îmi pare rău de cele întâmplate și îmi îmi este rușine. Gabriela eu te iubesc foarte mult”, a spus iubitului brunetei.

”Cu rușinea nu ștergi absolut nimic. Ție îți pare foarte rău pentru ceea ce ai făcut, mi-ai aplicat o corecție. Ție îți pare rău că tu ești plecat din luna aprilie, ție îți pare foarte rău și că m-ai lovit. Cu părerile tale de rău nu am ce să fac, eu nu pot să te iert pentru ceea ce ai făcut. Nu mă interesează iubirea ta, tu ai făcut niște greșeli. Ești un om care nu ai puțin bun simt. Tu ai făcut atâtea greseli și ai plecat din țară. Acum vii și îți ceri scuze”, i-a reproșat Gabriela Cristoiu.

Bărbatul a continuat discuția prin Skype și a motivat plecarea sa din România, însă Gabriela Cristoiu i-a dat termen de două zile să se reîntoarcă. În caz contrar, e decisă să pună capăt relației cu el: ”Gabriela, tu știi că eu sunt un om de afaceri. Eu nu am fugit, am avut probleme de sănătate foarte grave. Eu am avut un accident de motocicletă în urmă cu câțiva ani, atunci am stat în comă, iar acum un an mi s-au declanșat anumite probleme”.

Gabriela Cristoiu a trăit spaima vieții într-o noapte, când a ieșit cu patrupedul la plimbare

În vară, Gabriela Cristoiu a fost bătută crunt de către fostul ei partener, iar apoi, aceasta a fost agresată în scara blocului în care locuiește de către un bărbat, în toiul nopții. Incidentul a avut loc noaptea, atunci când Gabriela Cristoiu a dus gunoiul și a ieșit cu patrupedul la plimbare. Pentru Antena Stars, Gabriela Cristoiu a mărturisit faptul că bărbatul care a urmărit-o a încercat să o jefuiască. De asemenea, bărbatul nu ar fi român, iar aceasta a simțit că ceva rău se va întâmpla, din moment ce bărbatul era deghizat și se îndrepta amenințător spre ea. Totodată, Gabriela Cristoiu povestește faptul că în condițiile în care se va mai întâmpla acest lucru, va face tot posibilul să fie pedepsit.

”Eu am fost în urmă cu două seri să duc gunoiul și atunci a venit un domn, a intrat după mine în scara blocului . Am urcat pe scări și el a urcat după mine, s-a prefăcut că merge la un alt apartament, a pus doar mâna pe ușă și apoi s-a întors și mi-a băgat mâna în geantă. Nu a furat nimic, nu avea ceva, dar contează intenția. A venit deghizat, a făcut ceva premeditat, m-a hărțuit, mi-a fost teamă pentru viața mea. Cred că încă mă hărțuiește, dacă aflu cine e îl bag la pușcărie”, a spus Gabriela Cristoiu la Antena Stars.

În seara respectivă, Gabriela Cristoiu s-a temut pentru viața ei, s-a speriat și a tras un semnal de alarmă: ”Eu îi spun acum că nu are cum să facă astfel de lucruri, sunt copii pe străzi, sunt femei. Nu putem să lăsăm infractori să umble liberi pe stradă. Nu există așa ceva, nu se poate. Mi-a fost foarte teamă, m-am temut pentru viața mea”.

Sursă foto: captură video Youtube