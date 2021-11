Gabriela Cristoiu a fost jefuită ! Bruneta își acuză fostul iubit de furt: ”E persoană publică”

Gabriela Cristoiu a fost jefuită! Bruneta susține că fostul ei iubit este cel care a lăsat-o fără o sumă importantă de bani, chiar atunci când era la el acasă.

Cei doi foști iubiți s-au întâlnit într-o zi întâmplător pe stradă. După ce au stat la discuții, bărbatul ar fi invitat-o la el acasă, iar Gabriela Cristoiu s-ar fi dus: ”Mergeam pe stradă și a venit acest … e un fost iubit, el e o persoană foarte cunoscută din România, nu o să dau numele. Ne-am întâlnit întâmplător pe stradă. Eu fiind o femeie singură, am acceptat invitația lui de am mă duce la el acasă. El era împreună cu alți doi prieteni în mașină, am zis ”ok””, a spus Gabriela Cristoiu la Antena Stars.

Acasă la el, însă, bărbatul i-ar fi furat bani din geantă Gabrielei. Bruneta susține că cei doi au rămas în relații bune după despărțire și nu și-ar fi imaginat vreodată că fostul ei iubit ar recurge la un asemenea gest.

Gabriela Cristoiu susține că bărbatul a sunat-o și și-a recunoscut fapta, dar nu i-a înapoiat banii. Bruneta este extrem de dezamăgită de omul cu care a împărțit cândva atât de multe lucruri.

”Eu aveam în geantă niște bani. Nu duc lipsa banilor, sunt supărată pentru gestul în sine. În timp ce mâncam, el s-a dus și a furat banii, în jur de 500 de euro. (…) El m-a sunat a doua zi, și-a trecut peste un orgoliu foarte mare și mi-a spus ”Gabriela, îmi pare rău că ți-am furat banii”. (…) Nu e ok, mai ales că vorbim despre un om cu care am împărțit niște lucruri, am stat la el în casă”, a mai declarat bruneta.

Gabriela Cristoiu suferă de depresie

Gabriela Cristoiu a mărturisit, în cadrul unui interviu, că suferă de depresie. Problemele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului și-au pus amprenta asupra ei și nu a mai găsit tăria necesară de a se ridica.

”Eu cred că sunt într-o depresie în acest moment. Eu de 3-4 ani sunt, stau în casă cu draperiile trase, stau în pat, tristă, eu par un om vesel, dar nu, eu sufăr. Au fost multe persoane care au încercat să mă scoată din depresie. Ajungi la un moment dat să nu te mai bucure nimic. Sunt un om nefericit. Nu cred că sunt într-un loc bun, lângă persoanele care trebuie.

Vreau să plec cât mai departe de aici, într-o altă țară, nu permanent, ca o gură de aer. Nimănui nu îi doresc să treacă prin ce am trecut eu în acele momente. Simțeam că sunt la un pas de moarte. Nu pot să o controlezi, boala nu te întreabă dacă poate să vină. Sunt într-o perioadă în care nu știu ce vreau, este foarte greu. Nu îmi găsesc locul. Prin câte poți să treci în viața asta?”, a declarat Gabriela Cristoiu la Antena Stars.