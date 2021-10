Gabriela Cristoiu vrea să se împace cu mama ei! ”M-a bătut de față cu iubitul meu, însă, cu toate astea...”

Gabriela Cristoiu i-a transmis un mesaj mamei sale într-o emisiune de televiziune. Tânăra își dorește să se împace cu mama ei, chiar și în condițiile în care aceasta ar fi bătut-o de față cu iubitul ei și ar fi fost ”o femeie foarte rece”.

Gabriela Cristoiu și-a arătat dorința, într-o emisiune de la Antena Stars, de a se împăca cu mama ei. Cele două au trecut printr-o serie de divergențe de-a lungul timpului, iar tânăra susține faptul că ar fi fost bătută de ea chiar de față cu iubitul. Chiar și în condițiile în care nu au avut o relație foarte bună, Gabriela este decisă să se întoarcă la mama ei și să se împace cu ea. De asemenea, susține că ar fi fost ”o femeie foarte rece” și ar fi comunicat mult cu fostul iubit al fiicei sale, lucru care a deranjat-o.

„Îmi doresc să fiu alături de mama mea, vreau să mă întorc la mama, căci a trecut prin cele mai urâte probleme. Am stat și m-am gândit foarte mult, însă o să spun. Pe lângă faptul că mama era o femeie foarte rece, mama a comunicat foarte mult cu fostul meu iubit, ceea ce nu mi se pare normal. Ba chiar, la vârsta de 31 de ani, m-a bătut de față cu iubitul meu, însă, cu toate astea, vreau să ne împăcăm”, a mărturisit Gabriela Cristoiu.

Citește și GABRIELA CRISTOIU, DECLARAȚII RĂVĂȘITOARE DESPRE MOARTEA TATĂLUI EI: ”ȘI-A PUS MÂNA PE INIMĂ ȘI A CĂZUT LAT, PE JOS”

Gabriela Cristoiu o roagă, în direct, pe mama ei să o ierte.

„Te rog să mă ierți. Eu trec prin momente foarte grele în aceste momente. Am rămas singură pe lume, nu mai am tată și nici bunici. Te rog să mă ierți și te iert și eu. Am făcut tot posibilul, am trimis mail-uri, scrisori, am făcut tot”, a spus Gabriela în direct, la TV.

Sursă foto: captură video Youtube