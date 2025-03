Soțul lui Dolly Parton a murit! Legenda muzicii country și Carl Dean au fost căsătoriți timp de 60 de ani

Este doliu la Hollywood! Carl Dean, soțul lui Dolly Parton și cel care a inspirat hitul ”Jolene”, a murit la vârsta de 82 de ani în locuința sa din Nashville. Legenda muzicii country a transmis public un mesaj emoționant în memoria bărbatului pe care l-a iubit timp de peste 60 de ani.

Pe 3 martie 2024, Dolly Parton a împărtășit fanilor săi o veste sfâșietoare – iubitul ei soț Carl Dean a murit la vârsta de 82 de ani în Nashville. Ea și-a exprimat durerea profundă într-o declarație sinceră pe social media.

Carl și cu mine am petrecut mulți ani minunați împreună. Cuvintele nu pot face dreptate iubirii pe care am împătășit-o timp de peste 60 de ani. Vă mulțumim pentru rugăciunile și compasiunea dumneavoastră. Familia cere intimitate în această perioadă dificilă”, se arată în postarea artistei.

Cu mult înainte de a deveni un superstar mondial, Dolly Parton l-a întâlnit pe Carl Dean în fața unei spălătorii din Nashville, pe vremea când avea doar 18 ani. Dragostea lor a înflorit, iar doi ani mai târziu, în 1966, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime.În ciuda ascensiunii ei spre celebritate, Dean a rămas departe de ochii publicului, preferând să își păstreze viața privată și să susțină cariera soției sale de pe margine.

Dolly Parton și răposatul ei soț, Carl Dean, au împărtășit o legătură puternică și intimă, dar nu au avut niciodată copii – o alegere despre care icoana muzicii country crede că a făcut parte din scopul vieții ei.

Artista a reflectat adesea asupra faptului că această decizie i-a oferit libertatea de a se concentra asupra carierei sale, permițându-i să influențeze milioane de vieți în moduri în care nu ar fi putut altfel. Într-un interviu acordat în 2020 lui Oprah Winfrey – în cadrul emisiunii ”The Oprah Conversation”, Dolly Parton a explicat cum faptul că nu a avut copii i-a permis să se dedice în totalitate muzicii sale și activității caritabile.

„Din moment ce nu am avut copii, iar soțul meu a fost destul de independent, am avut libertate. Deci cred că o mare parte din succesul meu se datorează faptului că am fost liberă să muncesc.” spunea Dolly Parton.