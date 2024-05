Imagine cutremurătoare cu fostul star din franciza „Singur acasă”. A ajuns într-un scaun cu rotile

Cu siguranță vă aduceți aminte de majordomul din „Singur Acasă 2 – Pierdut în New York”. Puțini știu că Tim Curry, actorul care i-a dat viață personajului Dl. Hector, s-a retras de câțiva ani din lumina reflectoarelor și este țintuit într-un scaun cu rotile.

Cântărețul și actorul britanic Tim Curry a fost o stea uriașă a anilor 1970 datorită rolului său ca Dr. Frank-N-Furter în producțiile de scenă din Londra și LA ale The Rocky Horror Show. El a devenit un nume de uz casnic atunci când a reluat rolul în filmul din 1975 The Rocky Horror Picture Show, înainte de a juca într-o serie de filme și emisiuni TV și de a uimi publicul de teatru. Dar cariera sa a fost pusă în așteptare când a suferit un accident vascular cerebral devastator în iulie 2012.

Tim Curry a împlinit recent 78 de ani, iar paparazzi l-au surprins pe o străduță din Los Angeles. În imaginile obținute, scaunul cu rotile al actorului era împins de un prieten, în timp ce el pufăia dintr-o țigară, în ciuda problemelor de sănătate pe care le are.

Citește și: KEANU REEVES, O VIAȚĂ PLINĂ DE TRAGEDII. ȘI-A PIERDUT IUBITA ȘI FIICA ÎN DOAR 3 ANI, IAR SORA LUI A FOST DIAGNOSTICATĂ CU LEUCEMIE

Tim Curry s-a retras din lumina reflectoarelor din cauza problemelor de sănătate

Cu un an înainte de atacul cerebral, el s-a retras din producția „Rosencrantz And Guildenstern Are Dead” invocând ca motiv sănătatea precară. Daily Mail scria atunci că acesta ar fi suferit atacuri de astm cu simptome debilitante în urma unei infecții toracice și acestea i-ar fi îngreunat viața personală, dar și profesională.

De la accidentul vascular cerebral din 2012, Tim folosește un scaun cu rotile pentru a se deplasa. Chiar și așa, Curry nu a renunțat la Hollywood, însă în ultimii ani a făcut doar actorie vocală.

În 2015, actorul a apărut pe covorul roșu în scaun cu rotile la cea de-a 19-a ediție a galei „Actors Fund Tony Awards”: „Mă simt bine și abia aștept. Am făcut câteva acțiuni de binefacere pentru Actors Fund și cred că este o organizație minunată”, a declarat el pentru Los Angeles Magazine, referindu-se la premiul organizației pentru întreaga carieră pe care urma să îl primească.

Printre proiectele de televiziune la care s-a alăturat se numără Star Wars: The Clone Wars (a dat voce cancelarului Palpatine/Darth Sidious), Wonder Pets (Tin Man), Ben 10: Omniverse (Dr. Joseph Chadwick, Stage Manager) și Over The Garden Wall (Auntie Whispers). Tim s-a întors chiar și vocea rolului său legendar Dr. Frank-N-Furter în Rocky Horror Show din 2020: Livestream Theater.

Copilăria lui Tim Curry. A suferit de mic

Timothy James Curry s-a născut în Cheshire, Anglia, pe 19 aprilie 1946.După ce tatăl său a murit de pneumonie când avea Tim Curry vârsta de 12 ani, s-a mutat cu mama și sora sa mai mare la Londra. A urmat școala cu internat din Londra și mai târziu Bath.

În tinerețe, a fost recunoscut ca un băiat talentat la muzică, dar după ce a părăsit școala a devenit interesat de actorie și a studiat engleza și teatrul la universitate. Astfel Până în 1968, a câștigat un rol în producția originală londoneză Hair, unde l-a întâlnit pe Richard O’Brien, creatorul și scriitorul The Rocky Horror Show. Acela a fost începutul carierei sale răsunătoare.

Citește și: CUM ARATĂ CHUCK NORRIS, LA 84 DE ANI? DA, E CHIAR EL VIDEO

FOTO: Facebook