Cum arată Chuck Norris, la 84 de ani? Da, e chiar el VIDEO

În urmă cu doar câteva zile, Chuck Norris a împlinit 84 de ani. Celebrul actor a făcut o demonstrație de forță pe Instagram, acolo unde a reușit să-și impresioneze comunitatea lovind un sac de box – vezi VIDEO în galerie.

Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai duri actori de la Hollywood, la cei 84 de ani, vârstă la care majoritatea vârstnicilor nici nu visează să aibă o asemenea condiție fizică, actorul și-a marcat ziua de naștere cu un antrenament în forță – de pe terasa casei sale. Veteran al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Norris are centura neagră la jiu jitsu brazilian, judo și Tang Sooo. Actorul a câștigat o mulțime de titluri după ce și-a lansat cariera de artist marțial profesionist.

Chuck Norris a împlinit 84 de ani

Chuck Norris le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj emoționant, iar postarea sa a fost apreciată de aproape jumătate de milion de utilizatori, cei mai mulți dintre ei minunându-se de tonusul său, dar și de aspectul său tineresc.

”Știți, astăzi împlinesc 84 de ani, dar mă simt de parcă aș avea 48 de ani. Să vă simțiți bine și să rămâneți activi. Vă mulțumesc tuturor pentru minunatele urări de ziua mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți”, a scris actorul în dreptul imaginilor de la antrenament.

Cu o carieră impresionantă în cinematografie, fiind în viața reală un adevărat profesionist în arte marțiale și veteran în forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Chuck Norris a debutat ca profesor de arte marițiale în Los Angeles, acolo unde l-a cunoscut pe Bruce Lee. Cei doi au legat o prietenie și au început să se antreneze împreună. Chuck Norris și-a făcut debutul în actorie jucând un rol mic în filmul de comedie cu spioni „The Wrecking Crew” din 1968.

Veteranul forțelor aeriene a devenit cunoscut după rolul pe care l-a interpretat alături de Bruce Lee în comedia de acțiune cu arte marțiale „The Way of the Dragon” din 1972 – una dintre scenele în care cei doi prieteni se bat a fost descrisă ca fiind drept ”operă de artă”.

El a făcut un salt în carieră după ce a jucat rolul principal în filmul „Good Guys Wear Black” din 1978 și a devenit unul dintre cei mai bine plătiți actori în filmele de acțiune în anii 1980 și 1990.