Leonardo DiCaprio, șocat după ce l-a refuzat un model de 22 de ani! Tânăra a făcut dezvăluiri din intimitatea celebrului actor: ”Am avut tipi care sărutau mai bine”

Un ”iepuraș” Playboy l-a pulverizat pe Leonardo DiCaprio (49 de ani). Tânăra în vârstă de 22 de ani susține că celebrul actor a fost șocat atunci când a invitat-o la el acasă, iar ea l-a refuzat. Mai mult decât atât, modelul a oferit detalii picante din intimitatea marelui cuceritor.

Modelul Hieke Konings, din Los Angeles a povestit experiența pe care a avut-o cu starul din ”Titanic”. Leonardo DiCaprio este cunoscut pentru viața sa amoroasă controversată. Oamenii au fost surprinși atunci când s-a spus că actorul nu dorește să aibă relații cu femei de peste 25 de ani. Apropiații lui au negat acest aspect, însă relațiile lui par să demonstreze contrariul. De-a lungul timpului, a avut aventuri cu femei mult mai tinere decât el.

Modelul de 22 de ani l-a refuzat pe Leonardo DiCaprio: ”M-a invitat la el acasă”

Tânăra a povestit că l-a întâlnit pe Leonardo DiCaprio într-un club exclusivist, unde poți merge doar dacă ai invitație. Mai mult decât atât, a oferit detalii din intimitatea celebrul actor de la Hollywood.

„Am fost într-un club privat din Los Angeles. Un loc unde poți intra doar pe bază de invitație. Acolo l-am cunoscut.”, a declarat modelul Hieke Konings pentru Daily Mail.

Hieke a mărturisit că a fost abordată de managerul starului din ”Titanic”. Bărbatul a dus-o la masa actorului, iar de acolo lucrurile au evoluat. Tânăra susține că s-a sărutat cu Leonardo DiCaprio, iar apoi acesta a chemat-o la el acasă. Însă, ea a refuzat invitația.

„A fost ok, dar am avut tipi care sărutau mai bine. M-a invitat la el acasă și a fost șocat când l-am refuzat. I-am spus că nu-l cunosc suficient de bine. Apoi mi-a spus că îmi respectă decizia, s-a întors către o altă fată și a luat-o pe ea cu el la hotel.”, a mai spus modelul.

Tânăra a explicat că unele dintre prietenele ei i-au oferit detalii despre preferințele lui Leonardo DiCaprio, iar ei i s-au părut ciudate. Hieke Konings a făcut publice mai multe aspecte neștiute despre viața amoroasă a starului internațional.

„O prietenă bună mi-a povestit ce preferințe are în pat. Leo este prea ciudat și prea bătrân! Mi-a spus că își ținea căștile în timpul sexului pentru că nu voia să o audă. Altă prietenă mi-a spus că i-a pus chiar o pernă pe cap.”, a adăugat tânăra.

Starul din ”Titanic” nu a confirmat spusele tinerei. Totuși, s-a creat o întreagă isterie atunci când, în presa internațională, a apărut informația conform căreia actorul de la Hollywood preferă să se întâlnească doar cu tinere sub 25 de ani. Mai mult decât atât, a apărut un trend viral despre acest subiect. Mai exact, femeile trecute de această vârstă își scriu pe tortul aniversar ”Too old for Leo DiCaprio” (prea bătrână pentru Leo DiCaprio).

