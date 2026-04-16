Transformare spectaculoasă! Cum arată acum Sarah, fiica Anamariei Prodan

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, a atras din nou atenția publicului după ce a apărut cu un look vizibil schimbat. În imaginile recente publicate pe rețelele de socializare, tânăra de aproximativ 26 de ani afișează o siluetă mai suplă, iar reacțiile urmăritorilor au fost numeroase.

Transformarea fizică a lui Sarah nu este însă surprinzătoare, având în vedere stilul său de viață. Sportivă de performanță stabilită în Statele Unite, aceasta este dedicată baschetului de nivel înalt, activitate care îi impune un regim strict și antrenamente constante.

Transformare spectaculoasă!

Fotografiile recente publicate online au fost apreciate de comunitatea sa, mulți remarcând evoluția ei și disciplina de care dă dovadă.

Sarah este fiica cea mică din căsnicia Anamariei Prodan cu Tibi Dumitrescu, în timp ce Rebecca este sora ei mai mare. Vedeta mai are un fiu, Bebeto, din mariajul cu Laurențiu Reghecampf.

De-a lungul timpului, Anamaria Prodan a vorbit deschis despre relația apropiată cu copiii ei și despre împlinirea pe care i-o aduce rolul de mamă. Într-un interviu mai vechi, impresara își exprima mândria față de realizările acestora:

„Atunci când ai copii atât de buni este o bucurie pentru un părinte să-i recompenseze cu ceea ce își doresc. Sunt mândră de copiii mei și oricând am să îi răsfăț pentru lucrurile minunate pe care le fac. Sarah este o minune de fată de care sunt atât de mândră că nu am cuvinte să povestesc. La fel sunt toți copiii mei superbi“.

Cum arată acum Sarah, fiica Anamariei Prodan

La rândul ei, Sarah a vorbit în trecut despre dificultățile copilăriei și despre presiunea de a fi fiica unei persoane publice. Aceasta a povestit că anii de școală au fost uneori complicați din cauza răutăților celor din jur:

„A fost mult mai greu când eram copil. Când ești copil, sunt multe răutăți, mulți copii răi. De fapt, îmi aduc aminte când eram mai mică și începusem cu sportul și era un pic mai greu, dar nu neapărat în sport, ci și la școală. Țin minte că veneam acasă și mai plângeam, copiii erau răi, dar când am crescut, cred că a devenit din ce în ce mai ușor, dar la mine era un pic mai greu. A fost o provocare să fac chestiile pe care le-ai făcut tu și poate și mai multe”, declara Sarah Dumitrescu în podcastul moderat de Anamaria Prodan.

