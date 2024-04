Theo Rose și Alex Leonte au avut o relație de cinci ani, însă aceasta s-a terminat după ce artista s-a îndrăgostit de Anghel Damian, regizorul serialului Clanul în care și ea interpretează un personaj. La vremea respectivă, CANCAN.RO vă prezenta imagini în exclusivitate cu sărutul lor pasional. Atunci toată lumea a acuzat-o pe artistă de infidelitate, însă ea a ținut să precizeze că nu ar sta așa lucrurile. După ce a plâns și suspinat din cauza fostei iubite care era amorezată până peste cap de Anghel Damian, Alex Leonte și-a găsit și el fericirea în brațele unei tinere influencerițe, pe numele său Manuela Lupascu.

Încurcate sunt căile dragostei, iar protagoniștii poveștii de iubire de astăzi pot confirma acest lucru. Alex Leonte, fostul lui Theo Rose, și Manuela Lupascu s-au apropiat la scurt timp după ce Theo și Alex s-au despărțit. La acea vreme, gurile rele au acuzat-o pe artistă de infidelitate, însă lucrurile nu ar fi stat așa. Și, pentru că fosta iubită și-a găsit pe cineva, nici Alex Leonte nu a stat să-și plângă singur de milă și a găsit repede umărul potrivit: pe Manuela Lupascu. Aceasta din urmă a precizat cum au stat lucrurile, dar a ținut și să o articuleze subtil pe Theo Rose.

„Noi ne-am cunoscut după o perioadă de la despărțirea lor. Nu a fost foarte lungă această perioadă. Eu nu am intervenit în relația lor. Nu eu am fost motivul despărțirii știi, cum se mai întâmplă. Au avut situația lor, dar eu nu cunosc, pentru că nu am vrut să aflu și nici să citesc în online” , a spus Manuela Lupașcu, actuala iubită a lui Alex Leonte pentru CANCAN.RO.

Actuala iubită a lui Alex Leonte o articulează pe Theo Rose: „El s-a purtat cu respect”

Mai mult, influencerița care este urmărită de peste 80 de mii de oameni pe Instagram a ținut să menționeze că actualul ei iubit nu a avut niciun gest de lipsă de respect față de Theo Rose.

„El s-a purtat până în prezent cu respect la adresa ei. Mi-a spus că au rămas în relații bune și pot să înțeleg asta, având în vedere conversațiile noastre. Valul de hate nu a venit asupra mea, dar și eu sunt în banca mea”, a continuat șatena.

Mai mult, Manuela Lupascu spune că s-a simțit deranjată de fanii cuplului Theo-Alex care au devenit la un moment dat intruzivi.

„Eu când l-am cunoscut era ok. Într-adevăr ceea ce a deranjat și de partea mea, și de partea lui și chiar și de partea lui Theo până la urmă, sunt momentele intruzive. Vrei să fii liniștit, tu cu tine, iar oamenii vin și îți pun întrebări. Știi cum este, sunt zvonuri care apar și sunt mai mult sau mai puțin reale”, a spus influencerița pentru CANCAN.RO.

A fost sau nu o relație pansament: „Nu am fi rezistat! Sunt obsedată de control”

Influencerița a mai dezvăluit că ea și nepotul lui Nea Mărin s-au găsit la momentul potrivit. Nu consideră că a fost un pansament pentru acesta, căci altfel nu ar fi avut cum să continue până în ziua de azi.

„Cred că, în general, oamenii au nevoie de alți oameni să fie împliniți și fericiți. Să își găsească oamenii aceia care să le împlinească viața. Nu cred că suntem făcuți să fim singuri. Dacă ar fi fost o relație pansament, nu cred că ar fi rezistat”, a mai precizat ea.

„Sunt puțin obsedată de control. Îmi place ca în casă să fie totul aranjat, hainele la locul lor, vasele măcar în mașina de spălat.Bărbații în general își lasă șosetele peste tot, pasta de dinți desfăcută, sunt puțin mai împrăștiați bărbații. Și eu am momente când am zile pline și nu stau să strâng lucrurile. Există un echilibru” , a mai spus Manuela Lupascu pentru CANCAN.RO.

