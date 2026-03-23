Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români! E pe primul loc în top, la 3 zile de la lansare

De: Alina Drăgan 23/03/2026 | 22:26
„Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”, lider în topul Netflix

Netflix a dat, din nou, lovitura! Un nou film apărut recent pe platformă, pe 20 martie, a cucerit publicul în timp record și a ajuns rapid lider în topul preferințelor. Noua producție a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai vizionate filme, la doar trei zile de la lansare. 

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii serialului „Peaky Blinders”. Filmul care continuă povestea celebră a fost lansat pe 20 martie, iar reacția publicului nu a întârziat. La scurt timp după apariție, filmul „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor” a ajuns direct pe locul 1 în topul Netflix, confirmând, din nou, popularitatea uriașă a universului creat în jurul lui Tommy Shelby

Filmul care face furori este „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor” și continuă povestea începută în serialul care a cucerit milioane de fani din întreaga lume. Netflix a anunțat încă din iunie 2024 că a încheiat un acord cu BBC pentru a produce această continuare, iar actorul irlandez Cillian Murphy revine în rolul emblematic al lui Tommy Shelby.

Scenariul este semnat de Steven Knight, creatorul serialului original, în timp ce regia este realizată de Tom Harper, cel care a regizat primul sezon al seriei și care a mai lucrat la producții precum „The Aeronauts”, „Heart of Stone” sau miniseria „Război și pace”.

Acțiunea filmului este plasată în anul 1940, în plin Al Doilea Război Mondial. Tommy Shelby trăiește retras, însă liniștea lui este spulberată atunci când fiul său, Duke Shelby, este atras într-un complot periculos care implică bani falși și colaboratori naziști.

Într-un Birmingham devastat de bombardamente, liderul familiei Shelby este forțat să revină în joc pentru a proteja stabilitatea economică a Marii Britanii și pentru a-și confrunta trecutul.

Mai mulți actori îndrăgiți din serial au revenit în noua producție. Stephen Graham își reia rolul liderului sindical Hayden Stagg, Sophie Rundle revine ca Ada Shelby, iar Ned Dennehy îl interpretează din nou pe Charlie Strong. De asemenea, Ian Peck apare ca Curly, iar Packy Lee revine în rolul lui Johnny Dogs.

 

Urmărește Cancan.ro pe Google News
