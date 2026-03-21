Netflix plănuiește un turneu mondial de concerte inspirat de filmul „KPop Demon Hunters”. Când ar putea fi lansat

Netflix ia în calcul organizarea unui turneu mondial de concerte inspirat de filmul „KPop Demon Hunters”, în încercarea de a valorifica succesul uriaș al producției, potrivit unor informații publicate de Bloomberg.

Filmul, lansat în 2025, a devenit cel mai vizionat titlu din istoria platformei și și-a consolidat performanța prin câștigarea premiilor Oscar pentru cel mai bun film de animație și cel mai bun cântec original, scrie Straits Times.

Compania negociază în prezent cu promotori de concerte pentru realizarea unui spectacol live care să includă piesele din film. Planul vizează un turneu în zeci de orașe importante din lume, cu show-uri organizate în arene de 10.000–20.000 de locuri. Turneul ar urma să aibă loc în 2027, înaintea lansării continuării peliculei.

Netflix încă nu a definitivat planurile, dar are oferte importante

Deși nu a fost ales încă un partener oficial, Netflix ar fi primit deja oferte de zeci de milioane de dolari ca garanții inițiale.

Produs de Sony Pictures Animation, filmul urmărește trio-ul K-pop fictiv Huntrix, format din Rumi, Mira și Zoey, care îmbină viața de superstaruri cu identități secrete de vânători de demoni. Coloana sonoră a contribuit decisiv la succesul producției, piesa „Golden” ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și câștigând inclusiv un premiu Grammy, o premieră pentru un cântec K-pop.

Proiectul este gândit ca o extindere a universului francizei, în contextul pregătirii unei continuări a filmului, programată pentru anul viitor. Povestea urmărește un trio fictiv de K-pop care duce o viață dublă, combinând celebritatea cu lupta împotriva forțelor demonice.

Succesul muzicii a contribuit la extinderea impactului filmului dincolo de cinema, transformându-l într-un fenomen global și într-o bază solidă pentru viitoare proiecte derivate.

