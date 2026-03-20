Cillian Murphy, interviu despre „Peaky Blinders”. Ce spune actorul despre noul proiect din celebra serie

De: Daniel Matei 20/03/2026 | 17:48
Sursa foto: Shutterstock

Actorul irlandez Cillian Murphy a vorbit recent despre noul proiect din universul serialului „Peaky Blinders”, intitulat Peaky Blinders: The Immortal Man, care continuă povestea celebrului personaj Tommy Shelby.

Filmul marchează revenirea acestuia pe ecran, într-o etapă în care este forțat să iasă dintr-un exil autoimpus pentru a-și proteja familia și moștenirea.

În interviul acordat pentru Observator, actorul a subliniat impactul neașteptat al serialului, devenit între timp un fenomen global. Murphy a explicat că succesul nu a fost anticipat de echipă și s-a construit treptat, datorită fanilor care au promovat intens producția și au contribuit la popularitatea ei.

„Nu ne-am așteptat niciodată să devenim un asemenea fenomen. S-a întâmplat, de fapt, foarte treptat și încet, iar totul a pornit de la fani. Fanii l-au transformat în ceea ce este acum și au început să vorbească despre el, să se costumeze și să împărtășească diverse lucruri”, a spus Cillian Murphy pentru Observator.

Cum a devenit „Peaky Blinders” un fenomen în întreaga lume

Proiectul îi reunește și pe alți actori importanți, precum Tim Roth și Rebecca Ferguson. Tim Roth a mărturisit că, deși nu urmărea inițial serialul, a fost convins să accepte rolul datorită calității scenariului și entuziasmului transmis de poveste.

„Nu am văzut niciodată serialul, deși, de obicei, urmăresc cam tot ce apare. Și am descoperit că este o poveste incredibilă. Cillian m-a rugat să accept rolul, am citit scenariul, iar scenariul este excelent. Te simți complet absorbit de poveste și ești fascinat de ea”, a spus Tim Roth.

Totodată, Murphy a evidențiat complexitatea rolului său, subliniind că nu este vorba despre o poveste simplă, ci despre una profundă, cu personaje nuanțate, inclusiv din zona moralității ambigue.

Filmul reprezintă o continuare a universului „Peaky Blinders”, un proiect care a evoluat dintr-un serial apreciat într-un adevărat fenomen cultural internațional.

Cillian Murphy a mărturisit că nu se teme să interpreteze personaje negative. El precizează că „nu este o simplă poveste”, fiind, de fapt, complexă.

„Să pot interpreta acest rol mi se pare extraordinar pentru public, pentru că nu e o simplă poveste cu buni și răi, ca în viața reală, ci e extrem de complexă. Dar Steve (Knight, n.r.) mi-a spus ceva ce mi s-a părut cu adevărat uimitor. Mi-a spus că Thomas Shelby este un om bun care face lucruri rele pentru un scop nobil. E o perspectivă minunată, liniștită și rațională, dar și complet nebunească”, adaugă actorul irlandez.

