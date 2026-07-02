Acasă » Știri » Cum a reacționat Dan Alexa, după ce Ramona Olaru i-a făcut avansuri în direct, la Antena 1: ”Dăm subiecte la CANCAN”

Cum a reacționat Dan Alexa, după ce Ramona Olaru i-a făcut avansuri în direct, la Antena 1: ”Dăm subiecte la CANCAN”

De: Andreea Stăncescu 02/07/2026 | 12:53
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ramona Olaru a avut o reacție care a stârnit râsete atunci când a fost întrebată despre Dan Alexa. Cunoscut pentru părul său lung, antrenorul a devenit ținta unei glume făcute de asistenta TV, care a mărturisit că primul lucru pe care l-ar face dacă s-ar întâlni cu el ar fi să îi taie pletele.

Ramona Olaru este cunoscută pentru sinceritatea cu care își exprimă opiniile și pentru umorul care o caracterizează în aparițiile sale televizate. Fără să se ferească de glume, asistenta TV și-a spus părerea despre Dan Alexa și l-a provocat într-un mod amuzant, mărturisind că primul lucru pe care l-ar face ar fi să îi schimbe look-ul.

Cum a răspuns Dan Alexa la avansurile Ramonei Olaru

Întrebată dacă îl consideră un bărbat atrăgător, Ramona Olaru a recunoscut că Dan Alexa i se pare un bărbat „interesat de anumite chestii”. Cu toate acestea, nu s-a putut abține să nu facă o glumă pe seama imaginii sale, spunând că și-ar băga foarfeca în părul lui, făcând aluzie la coafura devenită deja o marcă personală a antrenorului.

Prezentatorii de la Neatza au provocat-o pe Ramona Olaru să afle cum ar putea să-i schimbe look-ul antrenorului. Replica Ramonei Olaru a atras imediat atenția și a devenit unul dintre momentele savuroase ale emisiunii, mai ales că Dan Alexa este recunoscut de ani buni pentru părul său lung care au devenit parte din imaginea sa publică.

Antrenorul a reacționat și a avut o replică pe măsură, preferând să fie mai discret în discuția televizată.

Ramona Olaru: Mi se pare un bărbat interesat de anumite chestii, nu? Îmi place așa că se joacă cu părul când stă de vorbă cu o femeie, dar parcă totuși aș intra puțin cu o foarfeca în el, dacă putem intra în discuția asta. Pare un om bun. Pe ce anume te-ai tunde puțin sau ți-ai face un tratament la cearcăne?
Dan Alexa: Aoleu
Ramona Olaru: Ce aș putea să îți ofer ca să faci una dintre aceste lucruri?
Dan Alexa: Ramona, te joci cu cuvintele.
Ramona Olaru: Nu, eu chiar întreb.
Dan Alexa: Dăm subiecte la CANCAN.
Ramona Olaru: Așa, și?

CITEȘTE ȘI: Cum arată Ramona Olaru în costum de baie. Imaginile care au atras toate privirile

Obiceiul bizar pe care îl avea Dan Alexa în Asia Express. Gabi Tamaș l-a dat de gol!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”
Știri
Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”
„Regina frumuseții” din Venezuela și iubitul ei, victimele cutremurelor de la finalul lunii iunie. Au fost găsiți sub dărâmături
Știri
„Regina frumuseții” din Venezuela și iubitul ei, victimele cutremurelor de la finalul lunii iunie. Au fost găsiți sub…
Un deținut reclamă la CCR o „anomalie” în Codul de Procedură Penală: „Legea îmi prelungește ILEGAL detenția”
Mediafax
Un deținut reclamă la CCR o „anomalie” în Codul de Procedură Penală: „Legea...
CSM acuză PNL de „presiuni asupra judecătorilor”: „Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor”
Gandul.ro
CSM acuză PNL de „presiuni asupra judecătorilor”: „Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și în 2027
Adevarul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase...
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
Digi24
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
CRITICI DURE lansate de Kelemen Hunor: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie să avem o instituție în picioare
Mediafax
CRITICI DURE lansate de Kelemen Hunor: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie...
Parteneri
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, s-a mutat cu iubitul ei la doar 18 ani. Cum a reacționat vedeta: „Copii mari, probleme mari”
Click.ro
Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, s-a mutat cu iubitul ei la doar 18 ani. Cum...
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
Digi 24
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri...
Dacia a deschis comenzile pentru noul Sandero Stepway Hybrid 155. Cât costă în România
Promotor.ro
Dacia a deschis comenzile pentru noul Sandero Stepway Hybrid 155. Cât costă în România
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Greșeala făcută de mulți oameni cu telefoanele vechi
Descopera.ro
Greșeala făcută de mulți oameni cu telefoanele vechi
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
CSM acuză PNL de „presiuni asupra judecătorilor”: „Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor”
Gandul.ro
CSM acuză PNL de „presiuni asupra judecătorilor”: „Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”
Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”
„Regina frumuseții” din Venezuela și iubitul ei, victimele cutremurelor de la finalul lunii iunie. ...
„Regina frumuseții” din Venezuela și iubitul ei, victimele cutremurelor de la finalul lunii iunie. Au fost găsiți sub dărâmături
Adevărul despre începutul relației dintre Alexandra Cotruș și Adrian Vodă! El avea deja parteneră ...
Adevărul despre începutul relației dintre Alexandra Cotruș și Adrian Vodă! El avea deja parteneră și un copil
Alex Ciucu reacționează după ce Ioana Ginghină a spus că i-a făcut avansuri: ”Niciodată”
Alex Ciucu reacționează după ce Ioana Ginghină a spus că i-a făcut avansuri: ”Niciodată”
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
În ce relații au rămas Daniel Aloman și Ileana Sterp după divorț. Detaliul care i-a dat de gol
În ce relații au rămas Daniel Aloman și Ileana Sterp după divorț. Detaliul care i-a dat de gol
Vezi toate știrile