Cum a reacționat Dan Alexa, după ce Ramona Olaru i-a făcut avansuri în direct, la Antena 1: ”Dăm subiecte la CANCAN”

Ramona Olaru a avut o reacție care a stârnit râsete atunci când a fost întrebată despre Dan Alexa. Cunoscut pentru părul său lung, antrenorul a devenit ținta unei glume făcute de asistenta TV, care a mărturisit că primul lucru pe care l-ar face dacă s-ar întâlni cu el ar fi să îi taie pletele.

Ramona Olaru este cunoscută pentru sinceritatea cu care își exprimă opiniile și pentru umorul care o caracterizează în aparițiile sale televizate. Fără să se ferească de glume, asistenta TV și-a spus părerea despre Dan Alexa și l-a provocat într-un mod amuzant, mărturisind că primul lucru pe care l-ar face ar fi să îi schimbe look-ul.

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Întrebată dacă îl consideră un bărbat atrăgător, Ramona Olaru a recunoscut că Dan Alexa i se pare un bărbat „interesat de anumite chestii”. Cu toate acestea, nu s-a putut abține să nu facă o glumă pe seama imaginii sale, spunând că și-ar băga foarfeca în părul lui, făcând aluzie la coafura devenită deja o marcă personală a antrenorului.

Prezentatorii de la Neatza au provocat-o pe Ramona Olaru să afle cum ar putea să-i schimbe look-ul antrenorului. Replica Ramonei Olaru a atras imediat atenția și a devenit unul dintre momentele savuroase ale emisiunii, mai ales că Dan Alexa este recunoscut de ani buni pentru părul său lung care au devenit parte din imaginea sa publică.

Antrenorul a reacționat și a avut o replică pe măsură, preferând să fie mai discret în discuția televizată.

Ramona Olaru: Mi se pare un bărbat interesat de anumite chestii, nu? Îmi place așa că se joacă cu părul când stă de vorbă cu o femeie, dar parcă totuși aș intra puțin cu o foarfeca în el, dacă putem intra în discuția asta. Pare un om bun. Pe ce anume te-ai tunde puțin sau ți-ai face un tratament la cearcăne?

Dan Alexa: Aoleu

Ramona Olaru: Ce aș putea să îți ofer ca să faci una dintre aceste lucruri?

Dan Alexa: Ramona, te joci cu cuvintele.

Ramona Olaru: Nu, eu chiar întreb.

Dan Alexa: Dăm subiecte la CANCAN.

Ramona Olaru: Așa, și?

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