Cum se achită taxa de 3 euro pentru comenzile de pe Temu sau Shein. Măsura a intrat în vigoare de la 1 iulie

Comenzile de pe Temu și alte platforme din afara UE devin mai scumpe. De la 1 iulie a intrat în vigoare noua taxă de 3 euro, aplicată pentru fiecare categorie de produse comandată. Astfel, cumpărătorii vor plăti câte 3 euro pentru tricouri, alți 3 euro pentru papuci, încă 3 euro pentru genți sau pentru orice alt tip de articol diferit inclus în aceeași comandă. În România, la această taxă se adaugă și taxa de procesare de 25 de lei percepută pentru coletele extracomunitare.

Noua măsură adoptată la nivelul Uniunii Europene se aplică tuturor coletelor cu o valoare de până la 150 de euro provenite din afara spațiului comunitar și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028. Spre deosebire de ceea ce mulți cumpărători au crezut inițial, taxa nu este calculată pe întregul colet, ci pentru fiecare categorie de produse comandată.

Cum se aplică noua taxă

De exemplu, dacă într-o singură comandă sunt incluse tricouri, încălțăminte și genți, se vor achita câte 3 euro pentru fiecare dintre aceste categorii. În schimb, dacă sunt cumpărate mai multe produse identice, precum trei tricouri de același model, taxa rămâne de 3 euro pentru întreaga categorie.

Pe lângă această taxă europeană, cumpărătorii din România achită și taxa de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar, introdusă la începutul acestui an. Cele două costuri se cumulează, ceea ce poate majora semnificativ prețul final al unei comenzi.

Scopul măsurii este eliminarea avantajului de care beneficiau până acum platformele din afara Uniunii Europene, care puteau expedia produse ieftine fără taxe vamale. Oficialii europeni susțin că schimbarea urmărește protejarea comercianților din UE, dar și o verificare mai strictă a produselor importate, astfel încât acestea să respecte standardele europene de siguranță și calitate. În practică, însă, costurile suplimentare sunt suportate de clienți, deoarece platformele le includ în prețul final al comenzilor.

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