Artista a făcut marele anunț! Se mărită! Misha Miller: „Urmează, anul viitor”

Misha Miller trăiește una dintre cele mai prolifice perioade pe plan profesional. Artista și-a lansat noul album pe 13 martie, intitulat sugestiv: 13.13. Dacă pentru mulți acest număr este considerat cu ghinion, pentru cântăreață are o semnificație la polul opus, însă despre asta aflăm de la ea. Mai mult, în interviul exclusiv pe care artista l-a oferit pentru CANCAN.RO a vorbit despre ritualul pe care îl are înainte de a urca pe scenă, dar și despre împlinirile pe care le are pe plan personal. Pe lângă succesul profesional, Misha Miller trăiește emoții personale intense: iubitul ei îi este alături, iar visul unei nunți va prinde contur cât de curând.

Misha Miller își va aminti întotdeauna de ziua de 13 martie atunci când a lansat albumul său intitulat sugestiv 13.13. Artista spune că acest număr i-a marcat viața încă din copilărie, astfel că alegerea datei pentru lansare nu a fost întâmplătoare, ci un semn care marchează începutul unei cariere înfloritoare. Dacă și viitoarea nuntă va avea loc pe data de 13, aflăm de la ea.

Misha Miller și-a lansat noul album 13.13: „Este un număr care m-a urmărit toată viața”

CANCAN.RO: Misha, urmează să urci pe scenă în câteva minute. Ai vreun ritual înainte de fiecare concert pe care îl respecți?

Misha Miller: Rugăciunea către Dumnezeu și îmi încălzesc vocea, acesta e ritualul meu, dar în principal rugăciunea către cel de Sus.

CANCAN.RO: Cum gestionezi emoțiile? Încă mai ai emoții sau au dispărut după atâta experiență?

Misha Miller: Nu au dispărut. Un artist care nu are emoții, mai ales în primele câteva minute când urcă pe scenă și în momente atât de importante și responsabile ca acesta, nu este artist. Am avut emoții destule, încă am emoții.

CANCAN.RO: Evenimentul se numește 13.13. Suntem pe data de 13, ce înseamnă acest număr pentru tine?

Misha Miller: Este numărul care m-a urmărit toată viața mea. Bunica mea e născută pe data de 13, apoi părinții mei s-au logodit pe data de 13, apoi tot în aceeași dată m-am născut și eu, pe 13 și acesta a fost planul meu de când eram mică să-mi numesc primul album și primul eveniment 13.13.

CANCAN.RO: Pentru mulți oameni numărul 13 este ghinionist, pentru tine este norocos. Ai superstiții? În ce anume crezi?

Misha Miller: Nu neapărat. Probabil mai am câteva superstiții în care cred, dar nicidecum în ideea că 13 ar fi nenorocos. Acum trei luni am zburat spre Kârgâstan, am avut un concert acolo. Am zburat pe locul 13 F, la poarta 13 F. Am stat la etajul 13, la camera 1313.

Ce spune artista despre nunta cu iubitul ei: „Urmează anul viitor cu siguranță”

CANCAN.RO: Cine este alături de tine în seara aceasta?

Misha Miller: Mama, bunica, bunicul, tata nu a putut veni pentru că este la muncă, dar am mulți prieteni veniți de la Chișinău, Paris, Germania, Las Vegas. Acest lucru mă face fericită, dar și mai responsabilă ținând cont că trebuie să prestez în fața lor. Am noroc de prieteni buni și de oameni buni la suflet.

CANCAN.RO: Iubitul tău este alături de tine în seara aceasta? Știu că ești într-o relație de multă vreme, te gândești la nuntă, la copil?

Misha Miller: Da, îmi doresc asta. Orice femeie la vârsta mea își pune niște întrebări. Ne gândim la asta și urmează, anul viitor cu siguranță.

CANCAN.RO: Deci anul viitor ne vedem la nuntă?

Misha Miller: Probabil. Sunteți invitați.

CANCAN.RO: Cum reușești să te împarți între viața profesională și cea personală? Crezi că ai rămas restantă față de el în privința timpului, a atenției pe care i-o acorzi?

Misha Miller: Nu-mi dau seama pentru că noi ne înțelegem foarte bine, ne respectăm timpul, jobul și nu am avut astfel de probleme, suntem înțelegători.

CANCAN.RO: În viitor ce urmează?

Misha Miller: Mintea mea s-a oprit fix la concertul de astăzi pentru că noi avem un plan de release cu un an înainte. În ultima lună când am ajuns la birou le-am spus că nu vreau să aud de nimic altceva în afară de acest concert și după asta vorbim de restul.

CANCAN.RO: Spuneai la un moment dat pentru noi că îți dorești foarte mult o colaborare cu Inna. S-a întâmplat ceva de atunci?

Misha Miller: A comentat la acel video, am invitat-o și în seara asta aici, dar este în turneu și îi urez succes în acest turneu. Ea a fost la prima mea lansare la „Brațele tale”, au fost 120 de oameni, a fost ea, a fost Alexandra Stan. Cred că urmează o colaborare cu Inna.

