Dani Mocanu se adaptează, Nando ripostează și dă penitenciarul în judecată. Condamnați în același dosar, dar trăiesc vieți complet diferite după gratii

De: Keva Iosif 29/04/2026 | 05:50
Diferență uriașă de tratament între cei doi frați celebri, condamnați în același dosar de tentativă de omor! Dacă Dani Mocanu pare că s-a adaptat rapid vieții din spatele gratiilor, fratele său, Nando, aflat în regim închis, a decis să treacă la ofensivă și să acționeze penitenciarul în instanță, nemulțumit de condițiile din închisoare.

Dani Mocanu și fratele său Nando Mocanu își ispășesc pedepsele după ce au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare, în urma unui incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești. După ce au fugit în Italia, cei doi au fost aduși în România pe 20 martie și încarcerați. De atunci, drumurile lor s-au separat.

Dani Mocanu își execută pedeapsa în regim semideschis la Penitenciarul Rahova, în timp ce fratele său se află în regim închis. Iar de-aici, alte probleme…

Dani Mocanu și fratele său nu au parte de acelați tratament după gratii

Nemulțumit de viața din spatele gratiilor, Nando Mocanu a decis să dea în judecată penitenciarul, reclamând condițiile în care este ținut. Acesta nu pare dispus să accepte situația și acuză probleme serioase legate de regimul dur în care își execută pedeapsa, motiv pentru care a formulat o acțiune în instanță, urmând să se judece cererea sa.

În tot acest timp, Dani Mocanu pare că duce o viață complet diferită. Inițial încarcerat la Rahova, manelistul ar fi avut parte de un tratament aproape preferențial, potrivit unor surse Gândul.

Dani Mocanu e tratat ca un rege de către ceilalți deținuți

Se spune că, la sosirea în penitenciar, alți deținuți s-au îngrămădit să-i care bagajele, iar după perioada de carantină, acesta a fost mutat într-o celulă cu deținuți fără istoric violent.

Mai mult, Dani Mocanu ar fi primit mâncare de acasă, pe care o împărțea cu colegii, și ar petrece mult timp la sala de forță. Sursele spun că ar fi chiar dornic să muncească și a depus cerere în acest sens.

Viața la Rahova nu părea deloc una grea pentru manelist, care ar fi vrut chiar să rămână acolo până la finalul pedepsei.

Planurile i-au fost însă date peste cap. Săptămâna trecută, Dani Mocanu a fost transferat la Penitenciarul Jilava, unde a ajuns într-o secție cu deținuți cu o situație financiară modestă.

Rămâne de văzut dacă stilul de viață „de nabab” va continua și aici.

