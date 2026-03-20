Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni

În această dimineață, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu au fost capturați în Italia. Imediat au fost și extrădați în țara noastră pentru a-și ispăși pedepsele. Nu ne așteptam ca procesul de aducere în România să dureze atât de puțin, dar CANCAN.RO are primele imagini, în exclusivitate, cu manelistul, alături de fratele său la sosirea pe aeroportul Otopeni. Aventura mediteraneană a luat sfârșit, iar cei doi urmează să ajungă într-un penitenciar din țara noastră pentru a-și ispăși pedepsele.

Așa cum vă povesteam, într-un alt articol, în această dimineață, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost săltați de carabinieri și extrădați spre meleaguri românești. Cei doi frați se aflau în arest la domiciliu în Italia, acolo unde au fugit după ce au fost condamnați anul trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare. (VEZI AICI MAI MULTE)

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando au ajuns în România

Așa cum v-am obișnuit, venim cu informații de ultimă oră. În urmă cu foarte puțin timp, cei doi frați au ajuns pe aeroportul Otopeni din București și au fost escortați de oamenii legii. Avem și primele imagini cu Dani și Nando Mocanu la venirea în România.

Urmează acum să aflăm ce se va întâmpla cu cei doi și la ce penitenciar își vor ispăși pedepsele.

Curtea de Apel din Napoli a admis, în această dimineață predarea lui Dani și Nando Ionuț Mocanu autorităților române. Înainte să ajungă în țară, manelistul a intrat live pe TikTok și le-a spus prietenilor virtuali că a fost arestat și urmează să ajungă la închisoare, unde mai are de stat aproximativ 11 luni din pedeapsa inițială de 4 ani.

Dacă vedeți videoclipul ăsta înseamnă că deja m-au arestat. Înseamnă că au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Niciun fel de problemă. Ce vreau să vă anunț pe această cale? În perioada arestului domiciliar din Italia, Napoli, am făcut undeva la 35 de melodii compuse de mine, scrise de mine. Care? chiar și de la pușcărie vor fi lansate, însă videoclipul va fi realizat cu AI, din cauză că asta e situația, n-am putut să filmez Am primit o pedeapsă de patru ani cu executare. Am executat deja mare parte din ea, restul domiciliar din România, restul domiciliar din Italia. Și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni de zile care vor fi executate într-un penitenciar din România. Și cu asta am încheiat mesajul meu. Să fie Dumnezeu cu voi, să fiți sănătoși. A, și o paranteză. Să nu vă descurajați ăștia care aveți probleme în România și care nu vi se face dreptate, da? Nu vă descurajați și veniți în Italia, fiindcă Italia vă oferă protecție. Sa nu va descurajati! La mine e altă situație. Eu sunt Dani Mocanu, s-au pus câteva țări împotriva mea, ați înțeles? S-a dat o ordonanță de urgență pentru mine, da? La nivel european. E altă mâncare de pește, ați înțeles? Voi veniți în Italia că vă oferă protecție, dacă nu sunteți înțeleși în România. Vă iubesc să fie Dumnezeu cu voi. Ne vedem în 11 luni. Ascultați melodiile, da? Vă iubesc. Pa!”, a spus Dani Mocanu pe TikTok.

Ultimul mesaj al lui Dani Mocanu, înainte să fie săltat de carabinierii din Italia. În cât timp susține că scapă de pușcărie

Dani Mocanu și fratele lui au fost capturați în Italia și vor fi extrădați! Informații de ultimă oră