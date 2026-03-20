Dani Mocanu și fratele lui au fost capturați în Italia și vor fi extrădați! Informații de ultimă oră

În dimineața zilei de vineri, 20 martie, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost săltați de poliție și urmează să fie extrădați. Cei doi frați se află în arest la domiciliu în Italia, acolo unde au fugit după ce au fost condamnați anul trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare.

Dani Mocanu și fratele lui au ajuns în custodia poliției din Italia. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, cei doi urmează să fie extrădați, după ce au fugit și s-au ascuns în urma condamnării definitive la închisoare de către Curtea de Apel Brașov.

Fații Mocanu se aflau în arest la domiciliu în Italia

Frații Mocanu sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice – după ce în anul 2022 au bătut cu ranga un bărbat într-o benzinărie din Pitești. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, când un apel la 112 anunța că mai multe persoane s-au luat la băiate într-o benzinărie. Imaginile de pe camerele de supraveghere i-au surprins pe Dani și Ionuț Mocanu în timp ce bat cu ranga un bărbat. Victima a ajuns la spital cu lovituri grave la cap.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv pe Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare, în timp ce Nando Mocanu a primit o pedeapsă de 7 ani în spatele gratiilor. Înainte de pronunțarea condamnărilor, cei doi au fugit în Napoli, Italia, unde au fost în arest la domiciliu.

Dani Mocanu, ultimul mesaj înainte de extrădare

În urmă cu trei ore, înainte să fie săltat de carabinierii din Italia, Dani Mocanu a intrat live pe TikTok și a transmis un ultim mesaj înainte de extrădare.

„Dacă vedeți acest videoclip înseamnă că deja m-au arestat. Au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Nu este niciun fel de problemă. În perioada arestului din Napoli am făcut undeva la 35 de melodii, compuse și scrie de mine, care vor fi lansate chiar și din pușcărie. Am primit o condamnare de 4 ani cu executare.

Am executat deja mare parte din pedeapsă și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni. Vor fie executate într-un penitenciar din România. Cei care aveți probleme în România și nu vi se face dreptate să nu vă descurajați. Veniți în Italia că vă oferă protecție”

